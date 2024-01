Villarruel visitó el festival de Jesús María: el recibimiento que tuvo desde el escenario

Ayer por la noche, la 58° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, contó con la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La mandataria asistió al lugar para brindarle “una muestra de agradecimiento al pueblo de Córdoba, que votó a Javier Milei”, según contó la propia vicepresidenta a Cadena 3.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, que se desplegó hacia las 22 horas, Villarruel arribó al anfiteatro José Hernández en donde se congregaron unas 23 mil personas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La presidenta de la Cámara de Senadores fue recibida en el lugar por el presidente de la Comisión Directiva del evento, Juan López, quien la guió hasta el palco de autoridades.

Pero durante el show de Los Carabajal, que estaban tocando en ese momento en el festival, se percibió un momento incómodo. Durante la transmisión televisiva del festival se escuchó al cantautor Peteco Carabajal decir dos veces "No se paren que no ha llegado nadie", mientras las cámaras mostraban a la referente de La Libertad Avanza saludando a la gente. "No ha llegado nadie", repitió el músico santiagueño sin que la transmisión televisiva lo enfocase.

Los versos del Martín Fierro, entonados por el mítico grupo de La Banda, se cruzaron con la dedicatoria a la vicepresidenta, que estuvo con el intendente Federico Zárate, quien aprovechó la visita de la mandataria para tomarse varias selfies.

Durante su presencia, Villarruel se dirigió a los productores agropecuarios destacando el sacrificio que están realizando y expresando la esperanza de revertir la situación económica.

En el palco de autoridades, la vicepresidenta se mostró animada y se acercó al público presente en el campo de la jineteada, donde se escucharon cánticos en su apoyo y consignas en favor de la libertad. Luego se dirigió al sector de la sala de reuniones del anfiteatro, donde le entregaron el tradicional poncho del Festival.

Durante una breve entrevista con el locutor oficial del festival, Daniel Fazi, Villarruel compartió un momento distendido al aceptar la invitación a tomar un mate. Además, se refirió a la medida de fuerza anunciada por la CGT, instando a que las manifestaciones se realicen con respeto y sin cortes de calles.

En relación a la actualidad política, la vicepresidenta aprovechó la oportunidad para expresar su deseo de que la gestión anterior se haga cargo de las responsabilidades dejadas y destacó el esfuerzo del Gobierno por trabajar incluso durante el verano para poner al país adelante.

Al abandonar el evento, Villarruel saludó a un numeroso grupo de personas reunidas en la parte trasera del anfiteatro. Con respecto a su vínculo con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, Villarruel le dijo al diario La Voz que lo conoce poco, pero que espera tener una reunión más cercana en el futuro, recordando su encuentro en la reunión de gobernadores.

“Quiero agradecer a la ciudad de Jesús María por recibirme con tanto afecto, especialmente al Intendente @FedeZarate0. Y a los organizadores del Festival de Doma y Folklore de Jesús María que me hicieron sentir como en casa. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel luego del evento en su cuenta de la red social X. (Infobae)