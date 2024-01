Osvaldo Barcelona: “El aumento del gas es ilógico e inexplicable”

El anuncio de una nueva segmentación de usuarios de servicios públicos, más los pedidos de aumentos de hasta el 700 % por parte de algunas empresas prestadoras de gas, está generando una ola de preocupación por parte de usuarios domiciliarios como de pequeñas y medianas empresas que, más allá de la inflación y el contexto económico presente y futuro, ven los meses por venir con gran incertidumbre y temor.

El articulado de La Ley Ómnibus no desregula el mercado de gas; de hecho, el Estado mantiene la potestad de hacerlo. Pero esto, parece, no será lo que va a ocurrir. Según el extitular de Metrogas, el dorreguense Osvaldo Barcelona, los porcentajes de aumentos que se están proyectando para los próximos meses son desmedidos , “ilógicos” e “inexplicables en la estructura de costos de las empresas”.

En pocas palabras, entiende que para las productoras, transportadoras y distribuidoras de gas, esta coyuntura es lo mismo que pescar en una pecera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La disparatada suba de tarifas que se está proponiendo no se condice con la necesidad de cubrir las necesidades de los usuarios. Acá se invirtió la pirámide y no se está pensando en el usuario, cuando el gas es un servicio público y esencial”, señala.

Osvaldo Barcelona, extitular de Metrogas.

La liberación de los precios, asegura, “se va llevar puestas a pymes, a los beneficios por Zona Fría y a muchas familias que van a terminar pagando el doble o el triple” en sus facturas.

En ese sentido, y si bien reconoce que existe una tarifa atrasada, asegura que “hay un gobierno que no piensa en la gente, sino que piensa en las empresas”.

“Se trata de firmas privadas, que ven un negocio en todo esto y que, si le dan la posibilidad de pedir, van a pedir todo lo que puedan. Si uno saca cuentas, un 200% de aumento es totalmente razonable. Pero acá hay usuarios de un servicio público de por medio -advierte-. Cada una de estas empresas tiene balances con superávit y lo que están haciendo solamente es empujar para arriba”.

Si bien aclara que “el panorama a futuro es bastante incierto”, destaca también el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, “para ser la voz de millones de bonaerenses que van a ser víctimas de este tarifa”.

Por mucho menos, en el tarifazo de 2016 -durante el gobierno de Mauricio Macri- hubo una lluvia de amparos. En este caso, no sé cómo se va a justificar judicial y legalmente el atropello a un servicio público”, sostiene Barcelona.

“Todo esto va a ser difícil de llevar adelante para una familia que tiene un presupuesto que está haciendo malabares para llegar a fin de mes. Lo que viene va a ser bastante difícil de afrontar, ya que a esto se suman los incrementos en otras tarifa, alimentos o combustible y el atraso de los sueldos”, señala.

En diálogo con La Nueva., Barcelona advierte que -debido a estas subas- en los próximos meses se observará un escenario de morosidad en el pago de las facturas de gas y también de retiro de medidores por parte de las empresas prestatarias.

“De eso vamos a estar hablando. Y una vez que a una persona le sacan un medidor de gas, por ejemplo, le cuesta mucho volver. Hay un estudio que determina que el 60 % no vuelve a tenerlo otra vez y pasa a utilizar garrafas, que son dos veces más caras”, cuenta.

Hasta el día de hoy, sostiene, el pago de la morosidad por falta de pago oscila entre el 2 y 3 por ciento, pero “a nadie se lo cortan y todo el mundo tiene la posibilidad de seguir con el gas”.

“El 54% de la matriz energética del país depende del gas. Sabemos lo que significa trasladarlo después a los precios de una pyme que tiene que que elaborar materia prima, dando valor agregado. Entonces, vamos a un escenario de retiro de medidores a los usuarios y de desesperación de esas pequeñas y medianas empresas que tienen que salir a pagar un servicio y que no lo podrán hacer. Es un combo bastante difícil de prever”, explica.

Por ello, imagina también un escenario con amparos y acciones judiciales para frenar los aumentos.

“Por mucho menos, en el tarifazo de 2016 -durante el gobierno de Mauricio Macri- hubo una lluvia de amparos. En este caso, no sé cómo se va a justificar judicial y legalmente el atropello a un servicio público”, sostiene.

En cuanto a la nueva segmentación de usuarios propuesta por la secretaría de Energía, señala que “es un híbrido que nadie entiende” y que ni siquiera los especialistas pueden explicar.

“Segmentación es la que se hizo a conciencia el año pasado, en la que cada usuario demostró cuál era la capacidad de cada una de las familias para pagar un tipo de facturas. Eso funcionó y funciona”, asegura.

Por último, lamenta que no se esté aplicando el sentido común al momento de tomar decisiones de este tipo.

“A partir de la elección de noviembre -el ballottage en el que Javier Milei fue elegido presidente-, muchas cosas que estamos viendo no tienen sentido común. Estamos en presencia de decisiones y medidas del gobierno -no voy a decir rozando la locura- que escapan al sentido común. No me sorprende; he perdido mi capacidad de asombro”, remarca.

¿Qué pasará con la Zona Fría?



Barcelona se muestra por demás pesimista respecto de la posibilidad de que el Sudoeste Bonaerense, así como otras regiones del país que cuentan con el beneficio, puedan seguir percibiendo los descuentos por Zona Fría.

“Entonces, a este 700 % de aumento que se plantea, también hay que sumarle el 30% 50 % por la quita del beneficio de Zona Fría. En el gobierno entienden que no puede estar subsidiado bajo ningún punto de vista un servicio esencial”, lamenta.

Al respecto, aclara que desde la Nación “nos quieran hacer creer que somos un país que no tenemos gas y que tenemos que importarlo y pagarlo a precio internacional”.

“Nos condenan a pagar un valor de algo que tenemos en nuestro país. Es cierto: cuesta producirlo, transportarlo y distribuirlo, pero no podemos pensar que esa producción no es nacional. Hoy tenemos Vaca Muerta, que a futuro va a lograr el autoabastecimiento de nuestro país. Se trata de las paradojas del modelo exportador por encima de un modelo de producción”, asegura.