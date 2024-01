"Quique" Gutiérrez dejó atrás una "Bella" historia y clavó su "Vista" en el futuro

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Una vez estaba en el banco de suplentes con Pablo Arriagada en uno de sus últimos partidos antes de retirarse. Jugábamos el clásico contra Tiro Federal y perdíamos 2 a 1 de local. Estábamos entrando en calor los dos juntos y me tira: ‘tranquilo, que entramos nosotros y lo ganamos…”. Por esas cosas del fútbol nos toca entrar a la cancha y con un gol del ‘Ciego’, y una asistencia mía, lo dimos vuelta: 3-2. Termina el partido, me mira y sonríe: ‘Los clásicos se ganan’. Un loco maravilloso”.

La anécdota cobra mayor relevancia porque la cuenta Juan Ignacio “Quique” Gutiérrez, quien supo interpretar como pocos las virtudes de uno de los futbolistas más creativos de la historia de Bella Vista.

“Quique” anunció recientemente su retiro del fútbol de la Liga del Sur tras haber disputado 388 partidos, 248 de ellos con la casaca de su infancia, de la que es hincha.

“Es un hasta luego, porque siempre voy a ir al club a mirar partidos. Estaré del otro lado del alambrado, pero el sentimiento es el mismo”, dijo el polifuncional jugador que se retira campeón luego de 15 años de trayectoria en Primera (debutó en 2007 en Pacífico).

--Te vas a lo grande.

--Jajaja. Es mi cuarto título; el primero fue en 2008. Dejo la Liga del Sur, pero todavía tengo resto para jugar en la zona o en ligas amateurs. Mis prioridades hoy son familiares. Mi hijo, Joaquín, de 9 años, quiere arrancar a jugar. Sería el complemento de Gonzalo, de 13, quien juega en Bella Vista. Pero con Joaco era una lucha, porque decía que no le gustaba entrenar. Ahora parece que le picó el bichito.

--¿Tus inicios fueron en Bella Vista?

--Sí. A los 4 años. En el plantel estaba Rodrigo Palacio, Carlos Mungo, Pablo Arriagada… No llegué a debutar en Primera por errores de adolescente. Me había renegado, no entendía donde estaba y me alejé del club.

--Debutás en Pacífico.

--En 2007. Fui a una prueba por insistencia de mi padre (Juan Enrique) y quedé. Ese año Pacífico tenía una linda base, se armó un buen grupo, pude debutar, hacer un buen torneo. Pero no duré mucho porque un llamado de Carlos Mungo me hizo recapacitar: “Sos del barrio, tenés que volver a Bella Vista”, me dijo. Y la completó Roberto (Achares): “Te vamos a ayudar”. Había un equipazo.

--Sos un defensor con muchos goles: 89.

--En la despedida del último partido el club me entregó una plaqueta con la cantidad de goles: 57. A mi me sonaba a poco.

--Es que son más porque también convertiste en Libertad y en Pacífico.

--Le puedo competir a un delantero sin problemas, jajaja. He tenido facilidad para llegar al arco rival, no me costaba con los perfiles y la definición. También convertí de pelota parada y penales.

--¿Los mejores planteles que integraste?

--En 2008, 2010 y 2023. Planteles con muchos chicos del club, daban un plus, sana competencia y ganas de superarse.

--¿Los mejores compañeros para una pared?

--Varios. El “Pitu” Vogel, jugábamos de memoria. También el “Chino” Riccardi, Fernando Lucas, Pablo Arriagada, Lucas Machaín, el “Gula” Aguirre y Gabriel Ianni. Con algunos era muy fácil hacer un cambio de frente, te ponían la pelota al pie.

--¿El gol más recordado?

--Uno ante Alvarado de Mar del Plata en la Loma, porque fue un zapatazo de 35 metros tras recibir un pase de Ianni. La pelota entró al ángulo; fue espectacular por la estirada de Evangelisti.

--¿Por qué te fuiste a Libertad en 2013?

--Un cambio de aire. Era el momento porque me sentía muy cómodo en Bella Vista. Llegué a un club donde me hicieron sentir muy cómodo. Creo haber cumplido, dejé todo lo que tenía y siempre voy a estar agradecido a Libertad, como a cada institución donde estuve.

Quique jugó 248 partidos en Bella Vista (57 goles), 118 en Libertad (23) y 22 en Pacífico (9). Recibió 12 rojas y ejecutó 43 penales (31 goles). Datos: Eduardo López.

--¿Qué enseñanzas te dejó el fútbol?

--Valoro cada instante: el trabajo, la convivencia. El grupo es una familia, se sufre y se está contento, pero hay algo que nos ayuda a estar pendientes del otro, del que no juega o tiene que afrontar una lesión. Tuve suerte de estar rodeado de muy buenas personas.

--También sumaste varias rojas.

--Sí, pero sigo lamentando la del año pasado en La Armonía. Cometí un error, privé al equipo de empatar y me costó el puesto. Me equivoqué, lo sufrí con 5 fechas.

--Habías tenido un arranque bárbaro.

--Estaba feliz. Arranqué motivado, haciendo goles, en un momento no imaginado. Después tuve esos altibajos, aunque por suerte terminamos coronando con el título.

--¿Qué te va a deparar el futuro?

--No dejo el fútbol definitivamente. Estaré alentando al albiverde y entrenando.