Morena Santiago y la combinación que le abrió las puertas para dos carreras soñadas

La Copa Argentina con las Sub 18 y un torneo de Villa Ocampo fueron suficientes para agendar el nombre: Morena Santiago, central de Olimpo de Bahía Blanca.

Y hasta acá llegaron los dirigentes del vóley de Banco Provincia de La Plata.

“¿Podemos ir a tu casa a charlar con Morena?”, le consultaron a Ana, su mamá.

“Yo estaba en la pileta de mi casa, aprovechando que era mi último verano en Bahía”, recuerda More.

Si bien había existido un contacto en septiembre, la ausencia a varios torneos, básicamente a raíz del tiempo que le dedicó a estudiar inglés, el último año la alejaron un tanto del nivel nacional.

De todos modos, la central aurinegra había quedado en el radar de Ferro -otro que la llamó- y Banco.

Ella tenía en claro su intención de dar un salto con el vóley y estudiar medicina. Y la propuesta de la entidad de City Bell fue la combinación perfecta.

“En Bahía ingresan 60 de 600 que rinden para medicina y no quería arriesgar de perder un año”, dijo.

More junto a su amiga y compañera Morena Chiappero

Una beca que le permitía comenzar la carrera universitaria y saltar a la Liga A-1 resultó una propuesta poco menos que ideal.

Y allá está, desde hace una semana, viviendo lo que soñó. Dejando el confort de su casa y el entorno familiar para empezar a explorar un mundo diferente, aunque no completamente desconocido para ella, por tener una familia muy vinculada al deporte, sabiendo lo que le espera.

“Somos siete chicas viviendo en una casa grande, de dos pisos. Estoy aprendiendo a convivir -admite-, porque en mi casa ni siquiera compartía habitación”

-Encima, acostumbrada a dos hermanos varones.

-Tal cual, era todo para mí, y también por ser la más chica. En cuanto a cocinar me defiendo, porque en casa lo hacía y más de la manera que comen mis hermanos, je. Pero bueno, acá hay que hacer las compras con el presupuesto que te da el club, hay que limpiar el baño que compartimos, es todo parte del aprendizaje.

Ramiro y Pedro, sus hermanos.

Morena siempre se destacó por su altura, algo que padeció hasta que a los 13 años llegó a Olimpo (tras dos años en Villa Mitre) y el vóley la “igualó” con otras compañeras, dejando de sentirse "observada".

“De chica me molestaba que me preguntaran cosas referidas a mi altura, inclusive, muchas veces hasta tonterías”, admitió.

“Cuando empecé a jugar y a moverme junto con chicas de mi altura lo naturalicé y hasta me di cuenta que la estaba aprovechando, porque viajábamos mucho a diferentes torneos, disfrutábamos y ganábamos”, argumentó.

Hoy, rozando 1m88, y con sus 18 años recién cumplidos irá creciendo en un todo, más allá de lo estrictamente deportivo.

-¿Cómo vas a manejar los tiempos cuando empiece la universidad?

-Lo hablado es que cuando se arrancan los estudios, a partir de marzo, los entrenamientos serán a la tarde/noche, así que me dará tiempo para ir a cursar.

-¿Hoy cómo son los entrenamientos?

-Son entrenamientos largos e intensos, jugamos mucho, no paramos. Debutamos el próximo jueves (ante Vélez).

Banco Provincia afrontará la Liga Argentina, donde participarán Boca (último campeón), San Lorenzo, River, Ferro, UNLM, Vélez, Estudiantes LP, Gimnasia LP, CEF 5 La Rioja, San José, Villa Dora, Náutico Avellaneda, Tucumán de Gimnasia, Sonder y la Selección argentina juvenil.

-¿Pudiste medirte en qué nivel estás respecto del resto?

-Sí, lo noto y soy consciente de que me falta mucho en la parte física, de gimnasio, algo que me gusta poco. Es enorme la diferencia cuando te medís con chicas que hacen ocho dominadas y yo no hago ni una flexión de brazos. Pero en el juego, en Olimpo con Héctor Gallardo aprendí y desarrollé técnicas que me sirven mucho.

-Seguramente, más que la diferencia técnica lo que vas a notar es la mayor oposición.

-Claro, porque acá, ahora, estoy viendo la otra parte que hace mejor al deportista: la nutrición, el aspecto físico y demás. Lógicamente son más exigentes que en Olimpo, más allá que, para mí, Olimpo es una de las mejores escuelas.

-¿Te exigen mucho al respecto?

-Personalmente no me exigieron nada en cuanto a nutrición, pero al compartir casa con otras chicas que llevan más tiempo, acá no vas a encontrar un chocolate. Estoy comiendo sano.

-¿Con qué expectativas afrontarán la Liga Argentina?

-El club no exige campeonato, sí meternos en playoffs, porque Banco siempre figura entre los de arriba.

-¿El plantel irá rotando?

-Es un plantel bastante completo, con jugadoras que pueden jugar en distintas posiciones, a excepción de central y armadora, porque son posiciones específicas.

-¿Cuánto influye en vos?

-Yo soy solo central desde los 13 años...

-¿Eso te limita?

-No, porque es un puesto específico. Soy consciente de que, como todo debutante, voy a comer un poco de banco, je. Somos tres centrales y soy la más chica del equipo. Igual las chicas me ayudan mucho y el entrenador me da participación, me corrige. En la primera experiencia de Liga el debutante juega poco, acá tal vez tenga algo más de participación que si fuera Boca, River u otro equipo.

-¿Estás preparada para jugar poco después de ser siempre protagonista?

-Buen tema, je. Héctor me lo dijo antes de venirme: “Vas a comer banco”. Pero soy consciente y en mi casa siempre me dijeron que pasa eso en el primer año de Liga. Y creo que no me va a costar.

-De alguna manera lo viviste con tus hermanos, en el básquet.

-Claro, Ramiro en la Universidad (de Estados Unidos, ahora en Botafogo de Brasil) y Pedro cuando estuvo en Villa Mitre (actualmente juega en Bahiense del Norte), que fue su primera experiencia en Liga Argentina.

-En ese período hay que tener la cabeza fría y estar preparada.

-Hay que aprovecharlo para aprender a leer el juego y saber qué hacer cuando te toca entrar...

-¿En esta combinación estás firme en estudiar o tenés alguna duda en cuanto te puede retrasar la carrera focalizarte en el deporte?

-Creo que no la voy a llevar al día, seguramente me retrase un poco, pero por cómo me gusta la carrera y conociendo mi dedicación con el estudio, creo que voy a andar bien.

-¿Por qué te gusta tanto de medicina?

-Soy muy abierta, me gustan muchas cosas, los animales, el turismo, pero en medicina como que me atrapa todo y me llama mucho la atención el cuerpo humano. Me interesa mucho la cirugía, la exploración.

La familia completa: Morena, Ana, Ramiro, Pedro y Sebastián

Morena empezó hablando de deporte y terminó refiriéndose al estudio, asumiendo ya que en la búsqueda del objetivo está el esfuerzo, sacrificio, alegrías y tristezas.

“Sé que voy a extrañar un montón. Soy recontra familiera. Pero estoy convencida de que lo voy a llevar muy bien. Primero porque estoy con mi mejor amiga (la marplatense Morena Chiappero y también jugadora de Olimpo) y aparte La Plata es un mundo aparte, el club me cuida y tengo la beca”, reconoció.

Morena está en el punto de partida...