Una semana al rojo vivo entre el consorcio de productores regantes y las autoridades de Corfo

Hacía tiempo que se venía advirtiendo que sólo una chispa faltaba para que se terminara de quebrar la muy mala relación del Consorcio Hidráulico -el ente que agrupa a los productores regantes del valle bonaerense del río Colorado- con las autoridades de Corfo. Y esa chispa saltó esta semana, con la toma de la sede del organismo por parte de un grupo de productores de Villarino y Patagones para exigir a la Provincia que remueva de su cargo al administrador Ramiro Vergara.

"De acá no nos vamos hasta que renuncie Vergara", bramaban productores y referentes del Consorcio Hidráulico.

Los productores, minutos antes de iniciar la toma de la sede de Corfo el miércoles por la mañana.

Fue el comienzo de casi 48 horas en las que la sede del organismo estuvo tomada por los chacareros, hasta que el jueves por la noche la doctora Marisa Gabriela Promé, titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca, dispuso el desalojo. En el medio hubo denuncias y repudios cruzados, e incluso acusaciones de maltratos y aprietes.

Los regantes insistieron con que Vergara ha transformado al organismo técnico-agropecuario en un reducto político controlado por La Cámpora, y que en este marco intenta destruir al consorcio que conforman los regantes para hacerse con sus bienes, maquinarias y recursos, entre los cuales se encuentra un fondo de unos 500 mil dólares.

Desde Corfo alegan que las acusaciones son infundadas, que en los últimos tres años se han hecho obras como nunca en beneficio del sistema de riego y que lo que pretenden algunos regantes, en realidad, es remover a la Provincia del directorio de Corfo y avanzar hacia una privatización del ente regulador.

Ambas partes se acusan mutuamente de tener una intencionalidad política y avidez por controlar los recursos.

Quienes conocen el conflicto aseguran que la raíz del problema es el manejo de los fondos del Consorcio Hidráulico (CH) y del propio Corfo. "Ambas partes se desconfían entre sí en ese aspecto", repiten.

Para entender el cortocircuito entre Vergara y el consorcio hay que remontarse a inicios de la década del 2000, cuando el ente de riego había dejado de percibir los fondos que necesitaba de la Provincia y estaba a punto de quebrar. En ese momento los productores conformaron el Consorcio Hidráulico y, con sus aportes, lograron conformar un fondo con el cual llevar adelante las obras que Corfo no podía realizar con sus recursos.

Una imagen del miércoles por la mañana, tras el ingreso de los productores a Corfo.

Algunos productores estiman que, gracias al CH, en los últimos 20 años se invirtieron más de 10 millones de dólares en la zona. Esto -resaltan- se hizo siempre en acuerdo con las autoridades de Corfo.

Asimismo, se logró conformar una reserva que, según los productores, al día de hoy ronda los 500 mil dólares, a lo que se suma un parque vial cuyo valor actual rondaría los 10 millones de dólares.

"Para conformar ese fondo y realizar obras o comprar equipos, Corfo debe autorizar el cobro a los regantes. Sin embargo, desde que Vergara asumió esto no se viene realizando, por lo que el CH se ha venido desfinanciando y hoy está al limite de sus posibilidades en cuanto al pago de sueldos e insumos", refirió esta semana Luciano Príncipe, vocero de los productores.

El regante dijo que lo que hay que preguntarse es qué pasaría si el CH se desfinancia por completo y quiebra.

"En ese caso, el estatuto dice que todos sus recursos y bienes deben pasar a manos de Corfo. Está claro, entonces, lo que busca Vergara", fustigó.

"En forma paralela, el administrador toma decisiones inconsultas, a espaldas de los regantes. Hoy no sabemos en qué gasta la plata ni qué proyectos tiene", añadió.

Vergara: "Son punteros políticos que quieren privatizar Corfo"

Desde Corfo refutan estas afirmaciones e insisten con que "hay consenso con la mayoría de los productores regantes", salvo un grupo que responde a intereses políticos-partidarios y pretende privatizar el organismo.

"Creo que el objetivo final es privatizar Corfo y que quede en manos de un grupo de punteros políticos", señaló.

"Ellos dicen representar a los productores, pero la verdad es que son una minoría. Cuando asumimos recibíamos una carta documento cada cuatro días, y las fuimos respondiendo todas. Hoy tenemos un organismo ordenado, estamos haciendo obras y hay consenso con la mayoría de los productores, salvo estos pocos", señaló el propio Vergara al programa Panorama, de LU2 Radio Bahía Blanca.

El directivo confirmó que sigue en curso una denuncia penal por la toma, más allá del desalojo concretado anteanoche.

"Esto no tendría que haber sucedido nunca. Lo que ocurre es que hay un grupo (de productores) que siempre tuvo injerencia en cuestiones de fondo que hacen al manejo de Corfo y que, desde que nosotros empezamos a auditar las cuentas del Consorcio Hidráulico, tuvieron una actitud hostil hacia nosotros. Esto fue empeorando con el paso del tiempo, a tal punto de que hoy todo lo que hacemos lo consideran un acto político-partidario", denunció.

"Desde que asumimos no hacen más que decir que Corfo es un sitio de corrupción, que suceden cosas raras con el manejo de los fondos, y bueno... de tanto repetir esas mentiras hay gente que las cree. Por eso vino el corte de ruta en 2021 y la toma de nuestra sede durante esta semana", añadió.

Según dijo, en la zona hay 1.200 regantes y 5.000 productores. "Con la mayoría hay una muy buena relación", enfatizó.

"La excepción son estos pocos que hicieron la toma del edificio de Corfo. Son un grupo que tenía determinados privilegios con la anterior administración -a cargo de León Somenson-, bancada políticamente por Carlos Bevilacqua (el intendente de Villarino). Hoy no tienen esos privilegios, y eso les molesta".

Al ser consultado sobre esos "privilegios", Vergara dijo que consistía en "facilidades para recaudar fondos" y "poca rendición de cuentas" sobre lo recaudado.

Ramiro Vergara, administrador general de Corfo.

Según Vergara, muchos de los que efectuaron la toma de Corfo "fueron incentivados por la intendencia de Villarino".

"No sé si (Bevilacqua) incentivó la toma del edificio puntualmente, pero sí dijo que el administrador de Corfo es conflictivo y además le manda una carta al gobernador pidiéndole mi renuncia, claramente esto va a generar algo", recordó.

En cuanto a las acusaciones de que Corfo está desfinanciando al Consorcio Hidráulico para propiciar su quiebra y quedarse con sus activos, Vergara dijo que es una "absoluta falsedad".

"El Consorcio está creado por Corfo, pero los fondos que tiene son suyos y el manejo de los mismos corresponde a su directorio. Lo que sí debe hacer el CH es pedirle autorización a Corfo para cobrarle una cuota a los regantes. Esa autorización se hace a instancias de un convenio que el Consorcio debe hacer con Corfo, el cual ellos (los directivos del CH) hoy no quieren firmar", detalló.

"Ellos dicen que Corfo no les permite recaudar fondos, pero en realidad lo que hacemos es pedirles la rendición de cuentas sobre los fondos que ya recaudaron. Recaudaron 500 mil dólares para comprar maquinarias que supuestamente están en una caja de seguridad, pero hoy las máquinas no están", añadió.

Empleados y directivos de Corfo han fijado postura frente a la protesta del Consorcio Hidráulico.

Vergara insistió en que lo único que pretende saber Corfo es qué compraron con los 500 mil dólares que recaudaron entre los regantes o, en caso de que no hayan adquirido nada, a cuánto ascienden los fondos en reserva.

"No me dan explicaciones sobre el uso de esos fondos, pero pretenden seguir recaudando mediante el cobro de una cuota. Entonces, lo mínimo que les pido es que firmemos un convenio que indique cuánto van a recaudar y en qué lo van a gastar. Esto no es un capricho mío, sino que lo dice la ley", recalcó.

"Que antes (con la anterior administración) lo hicieran de otra manera no quiere decir que esté bien o que yo esté obligado a hacerlo así. Cuando yo asumí en Corfo, uno de los objetivos que planteé fue hacer todo con la máxima transparencia", agregó.

Respecto de la frustrada reunión entre los regantes y el gobernador Axel Kicillof, Vergara aclaró que no fue por decisión del mandatario provincial.

"El gobernador tenía voluntad de diálogo y se los manifestamos, pero nunca nos respondieron. Ni siquiera nos mandaron un mensaje de texto. Nos dejaron a la espera y al otro día tomaron la sede", dijo.