Expropiación de YPF: la Justicia de EE. UU. ordenó que la Argentina pague US$ 16 mil millones

La Justicia estadounidense volvió a fallar en contra de la República Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el país deberá pagar hasta 16.000 millones de dólares como compensación.

El fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska se conoció este viernes a mañana. La sentencia fue mucho mayor a lo esperado por la Argentina, que, sabiendo que el juicio ya estaba perdido, pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.

Si bien Preska no fijó una cifra exacta, optó por el peor escenario para el país al decidir que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado. Se trata de Burford, un estudio que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios.

Ahora, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo. Ya había trascendido que el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro, algo que confirmaron esta mañana fuentes oficiales.

Gabriela Cerruti, a portavoz del gobierno, dijo en Twitter que el Estado “apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.

La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretención argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

Argentina quería que la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0 %. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.

El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25 %.

En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0 % de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8 % anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza.

Preska no solo utiliza la tasa de 8 % porque se lo pidió la firma londinense, sino que en su fallo aclara que la Corte determina ese interés porque le resulta "apropiado y equitativo".

Y sostiene: "La mejor evidencia de que es una tasa justa es que es la que la República acordó en casos similares, como cuando le pagó a Repsol por su expropiación 5.000 millones de dólares en bonos gubernamentales, incluida deuda con un interés compuesto superior al 8 %".

Los US$ 16.000 millones que el país deberá pagar es más que el valor del 100 % de YPF hoy, tanto si se mide por el dólar oficial como por el libre. En el primer caso, la petrolera tiene una capitalización de US$ 12.200 millones, mientras que en el segundo, a dólar libre, su valor sería de US$ 5.298 millones. (Con información de Clarín e Infobae)