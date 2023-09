El incómodo momento que vivió Tini Stoessel en una fiesta en Madrid

Tini Stoessel fue tendencia en las redes en las últimas horas a raíz de un incómodo momento que protagonizó en una reconocida fiesta en Madrid, adonde asistió en la previa de sus conciertos en España.

Varios momentos de la noche de la cantante quedaron registrados en videos compartidos en redes sociales, aunque uno de ellos tomó mayor trascendencia y se volvió viral.

En la filmación se ve a la intérprete subida al escenario de la fiesta Bresh, momento en que le pasaron el micrófono para cantar una de sus canciones a capella.

El DJ paró la música y el público se puso en silencio para escuchar un fragmento de su popular tema “Carne y hueso”, pero el breve espectáculo no salió como esperaba y algunos del público la silbaron y abuchearon.

El fragmento se viralizó en Twitter y miles de usuarios dejaron sus comentarios. “Todos a las 4 am somos Tini. No sé por qué la abuchean tanto. Es una persona y tiene todo el derecho a emborracharse y si le pinta el karaoke fue, dejen ser”, “Canta muy mal, pobrecita”, “Cómo se notan los arreglos que le hacen en los shows...”, ”De a poco las cosas se van mostrando como son”, “Me da pena pobre chabona recibir esos abucheos, pero a su vez no me la bajes así, hermana. La party, mínimo una estrofa a lo flamenco himno Rosalía que me deje desquiciado, pero no esto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se toparon con el video.

Tini Stoessel no se refirió a este momento de la noche y al día siguiente compartió una publicación de la Bresh en la que se la ve disfrutando junto a sus amigas y con parte de sus fanáticas mezcladas en el público. La noche de la artista no solo fue ese incómodo momento, a lo largo de la fiesta se mostró bailando y cantando otras canciones que puso el DJ para homenajear su presencia.

La situación se dio en la previa a sus dos conciertos que tiene programado en España para mediados de septiembre y el resto que se realizarán en los Estados Unidos en octubre y noviembre. (Con información de NA y La Nación)