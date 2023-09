La Mona Jiménez negó haber tenido un ACV y dijo que sólo lo operaron de la carótida

El cantante cuartetero Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido popularmente como "La Mona" Jiménez, grabó y emitió el viernes un video por la red social Instagram en el que contó lo que sucedió durante su internación hospitalaria y negó haber tenido un ACV (accidente cerebro vascular).

"Nunca tuve un ACV, llegamos justo, tal vez podría haber llegado, pero nunca llegó", aseguró "La Mona". "Estoy requetebien, muy bien", aseguró y explicó los motivos de su internación en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba.

El pasado miércoles 23 de agosto, "La Mona" fue internado en la clínica, donde permaneció en terapia intensiva hasta que el martes 29 fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de un stent "para mejorar el flujo sanguíneo", según señalaron entonces los médicos que lo atendieron.

"Nunca en mi vida tuve un ACV", afirma en el video y explica que esta confusión se debe a que las primeras informaciones señalaron que había sido internado a causa de un accidente cerebro vascular leve.

"No se puede decir que es un ACV. Tenemos que esperar los resultados finales de los estudios, que demoran 24 horas y aún no los tenemos. Los médicos hablaron de algo isquémico", dijo su hijo Carli Jiménez en declaraciones a la prensa el jueves 24, al día siguiente de la internación.

Finalmente "La Mona" fue intervenido quirúrgicamente el martes 29, se recuperó satisfactoriamente y este jueves fue dado de alta, volviendo a su casa después de ocho días.

En el relato que trazó en Instagram sobre lo que sucedió, "La Mona" relató los hechos del miércoles 23: "Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana me vio la boca algo doblada y me dijo que fuéramos al (Instituo Modelo) Cardiológico a hacernos unos estudios".

El músico agregó que él quiso ir a la tarde pero que Juana insistió y que luego de que le hicieron los primeros estudios los médicos le dijeron: "'A cirugía en 45 minutos, esto es grave', me explicaron que la carótida estaba cerrada".

Finalmente "La Mona" agradeció a sus fans, las cadenas de oraciones durante su internación, a la familia y a Juana por haber estado acompañándolo en un momento complicado para su salud. (Clarín)