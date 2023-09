Lucy y Marcelo Zentner disfrutan de sus viajes sin rumbo por el país

Por Natalia Miguel



Lugares increíbles, paisajes soñados y, sobre todo, gente maravillosa.

Así pudieron resumir sus años de aventura por las diferentes latitudes de la enorme geografía Argentina, los puntaltenses Lucy González y Marcelo Zentner.

Están juntos desde hace 43 años, formaron una familia y tienen residencia permanente en Punta Alta. Pero siempre que las obligaciones laborales se lo permiten se lanzan a la ruta para "Viajar sin rumbo", tal como aparecen en youtube, donde comparten parte de sus recorridos.

Primero lo hicieron en vehículos y hace muy poco, ya sabiendo que necesitan de un mejor descanso, adquirieron una camioneta que transformaron en motorhome con todos los servicios necesarios.

En sus visitas a los diferentes destinos, cada mañana Marcelo se levanta, abre la puerta y expresa con gran satisfacción y paz: “Este es hoy nuestro patio” y muestra en las imágenes de su página la hermosura que regalan las postales argentinas.

“Fue una idea muy loca. Surgió con mucha fuerza en 2020, en pandemia. Durante mucho tiempo, Marcelo estuvo buscando casas rodantes, pero no era lo ideal para nosotros. Hasta que se dio la oportunidad, en Neuquén, de comprar un minibus, que nos trajeron hasta nuestra ciudad. Marcelo lo desarmó y lo hizo motorhome. Primero, pensamos en armarlo para cuando él se jubile, que en ese momento faltaban 7 años, pero a finales de 2020 ya hicimos nuestro primer viaje en esta unidad”, contó Lucy en diálogo telefónico con La Nueva., cuando estaban regresando desde Misiones, precisamente en una parada para tomar mate (habían partido de Concepción del Uruguay).

“Lo más importante para nosotros era tener una cama cómoda, un baño y una mesa. Así empezamos a salir y después se fueron incorporando otras cosas”, dijo Lucy, al tiempo que Marcelo acotó que el rodado “es totalmente autónomo: cuenta con energía solar, agua caliente y fría, ducha, baño. Podemos estar tres o cuatro días sin entrar a ningún lugar porque tenemos todo”.

Mucho antes

El primer destino con este Motorhome fueron los 7 lagos, San Martín de los Andes, Bariloche, Villa La Angostura, Traful.

“Teníamos que probar cómo nos iba. Si bien nosotros hace 43 años que estamos juntos, convivir en un ambiente de 6 metros cuadrados no es tan fácil”, dijo Lucy entre risas.

“Luego recorrimos toda la provincia de San Luis, anduvimos por Córdoba y Mendoza”, agregó Marcelo, quien dijo, no obstante, que en esas zonas ya habían estado porque la realidad es que todo esto comenzó hace más de 40 años, “con nuestro primer auto, un Ami 8, fundido y quebrado al medio. Y no es que me estafaron, era lo que podíamos comprar en ese momento”.

“Con ese automóvil hicimos nuestro primer viaje hacia el sur. No teníamos aire acondicionado, entraba tierra por todos lados. Éramos jóvenes, hoy no lo haríamos. Toda la vida 'viajamos sin rumbo'. Después fuimos cambiando los autos e íbamos buscando lugares donde descansar. Ya en el motorhome es otra cosa, otra forma de viajar”.

“Dicen que son los mejores viajes cuando salís sin rumbo y puedo asegurar que es así. Generalmente no entramos a las ciudades grandes. Hemos parado en el medio de la nada y eso no tiene precio. Nos gusta disfrutar a pleno de la naturaleza. Todos los días tenés un patio distinto, el que vos elegís, es impagable".

Hacia el sur

Lucy sostuvo que para la próxima aventura están pensando en el sur. “Tenemos pendiente Tierra del Fuego”. Mientras, Marcelo acotó: “Hay dos provincias que no conocemos de la Argentina. En realidad hago un punto acá y digo que hemos recorrido mucho pero para decir que conocemos todo estamos lejísimo. Tenemos un país tan hermoso, que nunca terminás de conocerlo”.

“Ahora fuimos a Misiones, por tercera vez. Las cataratas son hermosas y bajamos por otras rutas donde habitualmente la gente no va. Se necesitan meses y meses para llegar a conocer todo. Hay cientos de saltos y hemos parado en el medio de la naturaleza”, comentó, a la vez que calculó que con la camioneta hicieron hasta ahora más de 41 mil kilómetros (en 4 o 5 viajes, más salidas de fines de semana).

Añadió que no se consideran youtubers ni tampoco influencers. “Decidimos subir nuestra experiencia a youtube porque eso queda ahí para siempre. Tenemos fotos, cajas y cajas en papel, pero aprovechamos la tecnología y nuestra experiencia en los medios (fueron los impulsores del canal 6, señal de televisión abierta en Punta Alta, que con el tiempo debieron suspender) para hacer la parte técnica, en mi caso, y de edición, por parte de Lucy”.

"En la ruta cambiás el chip"

Marcelo expuso que hay gente que le pregunta “¿cuál es el lugar más lindo o qué fue lo que más nos gustó?. Y no hay un lugar más lindo que otro. La Argentina es hermosa, tiene lugares magníficos. ¿Y qué es lo que más nos gustó hasta el día de hoy?: la gente. Nos han pasado cosas, como romper la caja de cambio y siempre aparecen 'ángeles' en el camino. Estábamos en San Miguel del Monte y empezamos sentir un ruido. Pensamos en volvernos a Punta Alta. Una persona nos dijo que nos iba a ayudar y lo nombro: Augusto Pérez Nielsen, quien se comportó muy bien con nosotros. Era un conocido, ahora es un amigo. El mecánico lo mismo, nos cobró un precio honesto y paramos en el patio del taller”.

“Nos hemos cruzado con viajeros de todos lados, no solamente de Argentina, y se trata realmente de una comunidad hermosa. Siempre tratando de ayudarnos. Si veo parado un vehículo en la ruta, detengo la marcha y pregunto si necesitan algo. Con el tema de la inseguridad, cuando salís a la ruta cambiás el 'chip' o no sé que pasa. No lo pensamos. Jamás tuvimos un problema.

Paramos en plazas, en el medio de la nada, a hacer noche. Hay mucha gente buena, por supuesto que hay de lo otro, pero la realidad es que el país y la gente es lo más maravilloso”, dijo Zentner.

También “me preguntan ¿cuál es el vehículo ideal? No hay vehículo ideal. Son las ganas que tenga cada uno. “Nosotros ya estamos grandes y ahora buscamos la comodidad. Viajamos y disfrutamos. Un buen descanso, luego permite seguir viaje con tranquilidad”.