Impulsan un gran proyecto alternativo al de Amazon en Bahía y precios en llamas

--Hola Juan, supongo que estarás siguiendo el mundial de rugby, ¿no?

--Por supuesto. Tenemos varios amigos bahienses que viajaron a Francia para alentar a los Pumas y, además, sabés que siempre me interesó ese deporte.

--Sí claro, sobre todo cuando el club de tus amores no juega por nada, je, je. No es la primera vez que buscás refugio en el deporte de la ovalada, por ejemplo, en 2011 te convertiste en fan absoluto, igual que Raulito.

--¡Uh... viniste recargado hoy! ¡La que me espera, Dios! Pero ojo que todo vuelve José Luis, no vaya a ser que terminen sin ganar nada.

--Lo importante es competir, ja, ja. Hasta ahora seguimos en carrera. Además, ¿te diste cuenta que los problemas internos de ustedes no generan tanto revuelo como los nuestros? Por algo será, je, je.

--Che, pasan los minutos y seguís empeorando. ¿Qué te parece si vamos a nuestros temas habituales? Temo que esto alcance límites insospechados.

--Ja, ja, dale. ¿Por dónde arrancamos? Yo, en este domingo de paella, estoy más perdido que turco en la “neblina” o que votante argentino.

--Bue, ya empezamos con los mensajes subliminales veo, pero lo concreto de estos días es la marcha de la economía.

--Tenés razón, aunque como señala Juanito, hay que destacar la autocrítica de Massa cuando dijo que “agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía argentina”.

--Sí, claro, y dijo que se va a notar en el número de la inflación. De hecho esta semana el Indec dará a conocer la cifra oficial, que seguramente será superior a los dos dígitos. ¿Llegará a 12? El problema, como mencionó el ministro y candidato presidencial en campaña, es que la gente ya lo vivió en carne propia.

--Veremos cuáles son los anuncios que preparó para hoy, pero la calle está muy dura.

--Durísima, fíjate que un cafecito y una medialuna son 1.200 pesos. Pensá que 10 años atrás muchos bahienses de clase media disfrutaban, todos los días, de ese pequeño lujo. Hoy, 36 mil pesos al mes, es un imposible y se nota en los negocios del rubro.

--Te diría que la caída de las ventas se advierte en todos los sectores, y no quiero ni pensar en los precios de los productos de la canasta básica.

--Bueno, solo hay que ir al súper para darse cuenta, pero ojo que el rubro alimentos no es el que más aumentó.

--Me hacés acordar de ese empresario que siempre dice que los alimentos son lo que menos aumentó.

--Y sí, pero hay productos del rubro que aumentaron más del 250 por ciento. Un ejemplo es el azúcar, que subió 275%. Si bien la sequía incidió, estamos hablando de un mercado muy concentrado donde hay algunos que se pasan de vivos.

--El tema es que la gente se la agarra con el minorista, cuando en realidad los aumentos vienen de mucho más arriba. Fijate el boicot que le hicieron a La Serenísima en la provincia.

--Bueno, descomprimamos un poco Juan. ¿Cómo va el tema de los carritos del Parque de Mayo? ¿Para cuándo el último?

--Según la Muni el quinto, el del “Seis Grande”, estaría inaugurando para la primavera, al lado de la Pista de Salud, pero depende de una obra eléctrica por parte de Edes que garantice el suministro. Por otro lado, el mes que viene finalizará la segunda etapa de obras en el Parque Independencia, aunque ya hay mucha gente que viene disfrutando de esos cambios.

--¿Tenés fecha de finalización para las semipeatonales?

--Anotá: Villa Mitre finales de septiembre. Belgrano, entre San Martín y Chiclana para la primera quincena de octubre y Donado, entre Chiclana y Brown primera quincena de noviembre.

--Impecable, pero mientras pedimos otro par de cortados pasemos a otro temas, ¿dale?

--Ok. ¿Te enteraste del homenaje a Pancho Costa?

--No, contame.

--Fue hace unos días. Las autoridades de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confitería y Afines local organizaron un encuentro para reconocer su gran labor como dirigente empresario por el desarrollo de la oferta hotelera y gastronómica y en la oportunidad se impuso su nombre a la Sala de Reuniones de la entidad.

--¿En la sede de Santa Fe al 100?

--Sí, y el vicepresidente, Horacio Levantesi destacó su trabajo y compromiso al frente de la entidad. Además, se presentó ante los directivos el cartel identificativo exterior y la Sala De Cocina que se está preparando para llevar adelante prácticas gastronómicas y sumar a la oferta académica.

--Me parece muy bien que el sector siga profesionalizándose y sume capacitadores locales, pero necesito una novedad que haga ruido Juan, una de esas que solés tirar los domingos.

--Dale intento.

--Así me gusta. Avanti.

--¿Te suena el tema Amazon en Bahía?

--Sí claro, pero lo que sé es que si bien la empresa no desistió de su proyecto, hasta ahora naranja. Dicen que espera un cambio de gobierno.

--Bueno, tengo algo muy interesante que se viene trabajando con mucho hermetismo desde hace bastante tiempo.

--¡Epaa, contá!

--Desde hace ya un tiempo, desde el Ente Zona Franca y su concesionario Zona Sur se viene trabajando en un proyecto de ITPark. Un parque franco tecnológico.

--Qué bueno, imagino que para poner a tono a la ciudad con lo que se viene en el mundo.

--Exacto. Esta iniciativa nace junto al proyecto Amazon, que hoy está en reformulación por parte del gigante estadunidense, aunque podríamos decir que desde la pandemia entró en stand by, y la empresa ha pedido prórroga para que no se caiga el beneficio otorgado.

--Bien, seguí tirando data.

--Según lo que pude averiguar, el ITpark es un parque franco tecnológico para la radicación de empresas varias, vinculadas al desarrollo técnológico, la economía del conocimiento y principalmente, la instalación de Data Centers. Acordate que después de la pandemia los servicios de información en las nubes crecieron enormemente, tanto en lo público como en lo privado, y esa información en algún lugar debe alojarse. Eso se hace en estas “mega computadoras”.

--Bien, ¿pero qué llevó a impulsar ese proyecto a nivel local y quiénes lo impulsan?

--Desde el concesionario de Zona Franca Rodrigo Aristimuño y Federico Susbielles, y desde el Ente Zona Franca, Santiago Mandolesi Burgos a la cabeza, junto a su directorio. Lo que los movilizó a desarrollar el proyecto, independientemente de la radicación de Amazon, es el potencial que la misma Amazon vio en Bahía Blanca: energía renovable, capital humano de las universidades, conectividad, conexión terrestre, portuaria y aeroportuaria.

--A esto sumale el régimen de ZF que permite que las empresas que se radiquen allí tengan beneficios especiales.

--Claro. La pausa en el desarrollo de Amazon obligó a repensar el destino de este proyecto, pero viendo el potencial se decidió avanzar en forma independiente.

--¿Y en qué situación está?

--Hoy se encuentra en un estado de avance significativo. Las tierras fueron oportunamente adquiridas por el Concesionario ZONA SUR, se otorgó el régimen de ZF, y actualmente se realizaron los estudios de mercado junto con una reconocida consultora internacional especialista en el tema, el anteproyecto de obras, los análisis de energía necesarios para una primera etapa.

--Muy buena data.

--Te digo más. Es el único parque de esta naturaleza que existe en la Argentina, por eso están trabajando fuertemente en concretar el proyecto ejecutivo, para luego avanzar en las inversiones primarias. Aunque se sabe que ya han tenido contacto con empresas interesadas en radicarse allí.

--¿Dónde estará ubicado?

--Por lo que sé sobre la ruta provincial 51, a unos siete kilómetros de la ciudad, frente a la granja de ponedoras de Ricky. Lo cierto es que se viene trabajando desde hace mucho, se hicieron varios estudios, y ahora dependerá de decisiones de inversión, pero por lo que pude ver el proyecto es muy bueno.

--Bien, ¿trajiste algo del lanzamiento del servicio de ómnibus al aeropuerto.

--Varios domingos venimos hablamos del tema...

--En la presentación dijeron que costará 240 pesos y pasará por los hoteles más importantes, pero algo más seguro tenés.

--Mmm... un tema interesante es el boleto combinado.

--Explicame.

--Claro, en el caso de una persona que vive en el barrio Noroeste, por ejemplo, y trabaja en el aeropuerto, se puede tomar un ómnibus en su barrio a la aeroestación y lo pagará como un colectivo local, con la tarifa plana.

--Pero si el otro viaje, del centro al aeropuerto, sale mucho más caro.

--Bueno, pero pagará solo la más barata, la del barrio al centro. El sistema de boleto combinado toma el primer boleto.

--Ahora entendí.

--No era tan difícil.

--Ja, ja. Seguí con otra cosa.

--Seguro tenés presente que en el marco de la descentralización administrativa iniciado por la Muni, dos meses atrás se habilitó en Cabildo el trámite para la renovación de la licencia de conducir.

--¿Si por?

--Bueno, ahora también se podrá hacer en la delegación Ingeniero White. En pocos días habrá novedades, lo que no deja de ser algo importante para quienes viven en ese sector de la ciudad.

--Coincido ¿Tenés algo del campo?

—Sí. Te imaginarás: llegó la lluvia. Y lo mejor es que los pronósticos prometen que se extenderá para este domingo y los primeros días de la semana, por lo que muchas de las caras de preocupación que te anticipé hace unos días, ya empiezan a cambiar.

--Claro, la fina venía muy complicada, especialmente en el sur del sudoeste bonaerense.

--Correcto, y los promedios actuales, de más de 15 milímetros, si bien parecen poco, en invierno no lo son tanto y suman en un momento clave. De darse la continuidad podría comenzar a cambiar el escenario y por ende el ánimo de los productores.

—Viene bien entonces para generar pasturas de cara a la exposición de Bordeu. Vi en el diario que una nueva edición de la muestra ya fue lanzada y hay buenas expectativas para el primer fin de semana de octubre.

—Tal cual. Llegar a la Rural con buenas lluvias previas es un aliciente que siempre termina en buenas ventas en el remate de reproductores. Y más allá del contexto económico, la dirigencia de la Sociedad Rural confirmó que los stands se reservaron casi todos en julio.

—La gente está yendo a estos encuentros en forma masiva y se puede esperar algo parecido...

—En 2022 fue un récord con más de 30.000 personas para los cuatro días, aunque sabemos que, si el clima acompaña, habrá que ir temprano para recorrer. Igual, si no vas, podrás seguir la jura de clasificación del sábado 30 y las ventas del lunes 2 por streaming de acceso gratuito, a través de la página web de la SRBB.

--Impecable Juan, y cuánto me sale la entrada si quiero llegarme hasta el predio de Bordeu.

--A vos seguro José te hace un descuento, pero viernes y lunes la entrada es gratuita. Si vas sábado o domingo cuesta 1.500 pesos.

--Me imagino que se va a llenar de políticos...

--Uff, no tengas dudas, y todos hablando bien del campo y diciendo que cuando asuman van a bajar o eliminar las retenciones.

--Ja, ja, de manual amigo. ¿Cuántas veces escuchamos eso en Bordeu?

--Ya ni me acuerdo.

--Yo ídem, pero aprovechemos que caímos en el tema electoral para que comentes algo de la campaña.

--Ingresamos en el tramo final de cara a octubre y ajustate el cinturón porque van a llover anuncios, críticas, polémicas, etc, etc. Igual aun el porcentaje de indecisos supera el 10 por ciento a nivel nacional y ese es un detalle no menor.

--Claro, a ese porcentaje tenés que sumarle los que no votaron en las PASO.

--Otro tema no menor porque todo ese universo de votantes puede hacer girar el resultado de la elección hacia cualquier lado.

--Che, hoy por hoy ya hay varias encuestas que señalan quiénes irán a la segunda vuelta.

--Exacto, pero prefiero no comentarlas, sobre todo después de tantos sondeos que dieron cualquier cosa.

--Bueno, ya habrá tiempo para estas cuestiones. ¿Zarpamos?

--Dale, ya se hizo tarde y las brasas me esperan.

--No te privás de nada Juan, salvo de pagar la cuenta.

--Tomá, contá bien, y te dejo además para la propina de Tito. Nos vemos el próximo domingo.

--Dale, suerte con Los Pumas.

--Y vos con la paella en la neblina, seguro arriba de algún barquito, je, je.

--Chauuu... hasta el próximo domingo.