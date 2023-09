Le ganó todo el año y hoy también: Huracán le pegó otro “Tiro” al último campeón

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuarto enfrentamiento oficial del año y cuarto triunfo de Huracán, que piensa, siente y proyecta de una manera antagónica y sin puntos en común con Tiro Federal, que hoy quedó mirando de reojo el fuego del infierno y con el ritmo cardíaco más acelerado que nunca.

El Globo le volvió a ganar, y como en el comienzo del Apertura, otra vez le convirtió cuatro goles, aunque el 4-0 de esta tarde en el bule marca el camino a seguir de dos equipos que viven como juegan: uno goza y sueña y el otro sufre y reza.

El partido arrancó al “voleo”, incluso en un momento hasta el árbitro Gabriel Spinella pidió “¡paren la pelota!”. Fueron un puñado de minutos donde nadie quiso asumir el protagonismo en un campo de juego mejor al de otras veces, al menos la redonda iba y venía por donde los jugadores pretendían que vaya.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tiro, apremiado por la crisis de puntos, se paró con un 3-4-1-2 e intentó ser directo, pero la necesidad tiene cara de hereje y quedó descompensado entre líneas dejándole muchos espacios a Navarro, Scalco y todos los que acompañan a estos dos fenómenos que son de otra categoría.

Como muchas veces lo he visto, Huracán te va llevando, te obliga a retroceder, te amenaza constantemente, te desnuda de cuerpo entero, te dinamita el área con la variedad de armas con las que dispone cada vez que decide ir por la cabeza del adversario.

Y no hay peor “Sordo” que el que no quiere escuchar. Y menos que menos entender, porque si algo tenía que hacer el aurivioleta era controlar los movimientos siempre sospechosos de Dan Brian Scalco, quien recibió en el área, amagó una vez, y sacudió abajo para abrir el marcador.

Si Santillán convertía el segundo picando solo hacia el arco, sin nadie que lo persiga, era “partido liquidado”, pero el 9 la quiso empujar con la parte interna de su pie izquierdo y la mandó por encima del horizontal.

Mientras la desesperación visitante crecía, el dueño de casa era inteligente, explotando sectores despoblados y combinando paredes entre volantes y laterales para culminar en centros o pases largos a la “olla” para ese fuera de serie que tiene el conjunto de “Peco” Gómez Peña llamado Scalco.

Tiro era puro empuje, los jugadores corrieron más que la pelota y el agotamiento, sumado a la tensión, lo debilitaron por completo.

Brian no los perdonó antes de que termine el primer tiempo y, tras el descanso, Santillán se fue mano a mano para marcar el tercero, que protestó todo Tiro pidiendo la posición adelantada que marcó --con bandera arriba—incorrectamente el asistente Ezequiel Ferreyra.

Spinella lo vio, pero igual convalidó el gol, tratándole de explicar a los jugadores tirenses que la acción se había originado tras un saque lateral de Julián Pérez y que con la reposición de manos desde el costado no hay off-side.

“El asistente estaba mirando la línea y no se percató que la pelota salió de un saque lateral, vio adelantado a Santillán (no estaba en posición ilícita) y levantó la bandera, pero se equivocó, por eso yo no dudé en marcar el gol”, explicó el juez principal (le perdonó la vida a Rubén Onorio, que le dio un codazo sin sentido a Brian Scalco y se fue de boca cuando Spinella le pidió que se calme) en zona de vestuarios.

Después del error de Ferreyra, llegó el cuarto, tal vez el mejor tanto de la temporada, por la concepción de la jugada y la definición de un volante que no está acostumbrado a estar cara a cara con el arquero contrario: Scalco tocó de primera para Navarro, el capitán la pisó hacia atrás para la entrada en diagonal de Brian, quien amagó a pegarle al arco pero abrió hacia la medialuna, donde llegaba Tridico, quien “amasó” la N° 5 para desairar a Cuevas y la tocó a un costado de Bruno Arias. Golón.

Y ya está, ¿qué más podemos refrendar de un encuentro que Huracán definió en 65 minutos? Ahhh si, el globito volvió a la cima (junto a Sporting) de este segundo certamen y Tiro quedó más lejos de los de arriba (el rojinegro de Punta Alta y Olimpo, que igualaron 0-0 en el choqu enetre sí) en la tabla general.

Uno le lleva 5 unidades y el otro 4. Quedan 6 fechas por delante y en el Polígono el sol no sale desde hace mucho tiempo. Encima, tras el cotejo, Juan Pablo Manganaro decidió dejar su cargo de DT. El temporal sigue azotando…

La síntesis

Huracán 4 (4-1-3-2)

Durán 6

J. Pérez 6

Der 8

F. Aguirre 6

E. Lischeske 7

Sangronis 6

Lincopán 7

Tridico 7

L. Navarro (c) 8

D.B. SCALCO 9

Santillán 7

DT: Federico Gómez Peña

Tiro 0 (3-4-1-2)

B. Arias (c) 4

R. Onorio 3

I. Walter 5

Cuevas 3

Medina 4

M. Gil 5

Menna 5

Llanos 4

Seisdedos 4

S. López 4

N. Sánchez 6

DT: Juan Pablo Manganaro

PT. Goles de D.B. Scalco (H), a los 18 y 42m.

ST. Goles de Santillán (H), a los 6m. y Tridico (H), a los 20m.

Cambios. 64m. Erbín (5) por Sangronis, 67m. Paz (6) por E. Lischeske y Achigar (5) por Santillán y 75m. Jara por Lincopán y Miramonte por D.B. Scalco, en Huracán; 25m. Damiani (6) por Seisdedos, 60m. A. Cabrera por M. Gil y Di Santoro (5) por N. Sánchez y 74m. S. Mancinelli por Cuevas y Gigena por Menna, en Tiro.

Amonestados. Erbín (69m.) y J. Pérez (81m.), en Huracán; M. Gil (55m.), en Tiro.

Arbitro. Gabriel Spinella (7,5).

Cancha. Huracán (6,5).

Reserva. Empate, 2-2.