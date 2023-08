Kicillof anunció que se retomarán las obras en la ruta 51

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó esta tarde una conferencia de prensa junto a Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y candidato a intendente por Unión por la Patria y sostuvo que "Bahía Blanca es uno de los ejes principales productivos de la provincia, le falta mucho en materia de inversión pública y estamos dispuestos a llevar adelante esas infraestructuras históricas que nunca se habían hecho".

"La Provincia es la locomotora productiva de la Argentina, pero el cuerpo debe estar en buen estado y para eso debe ser necesaria planificación y políticas públicas y entre esas políticas destacamos las vinculadas a reconstruir y desarrollar el sistema portuario de la provincia. Cuando llegamos, la producción en el sector había tenido una caída a nivel empleo del 13% durante la época de Vidal, Macri y la derecha, mientras hoy ha vuelto a crecer en un 18%, que es más de lo que había caído", señaló el mandatario provincial que irá por la reelección.

Además, Kicillof expresó que "estamos en un proceso de reconstrucción y era muy importante venir a Bahía Blanca, por todo lo que hizo Federico (Susbielles) en integrar el Puerto a la ciudad, a diferencia de otros sectores de la Provincia, haciendo obras para la ciudad y no solo estrictamente portuarias. Hoy hablamos de inversiones existentes, un trabajo de planificación y un proyecto inmenso que tanto nos entusiasma como es traer el GNL. El Puerto está de pie y Bahía Blanca no tiene techo, con todo lo que significa Vaca Muerta, el Gasoducto Nestor Kirchner o el petróleo offshore".

Al mismo tiempo, aseguró que las obras en la ruta provincial 51 están prontas a finalizarse y que en breve se retomarán las obras que están detenidas hace varios meses.

De este modo, el funcionario hizo referencia a los trabajos que se encuentran suspendidos desde hace tiempo entre el El Divisorio y el ingreso al dique Paso de las Piedras, que han provocado varios reclamos por parte de usuarios y los municipios de Bahía Blanca y Coronel Pringles. En muchos de esos lugares, continúa siendo muy complicado circular, sobre todo de noche, debido a la falta de culminación de la obra.

“La ruta provincial 51 está muy pronta a culminarse. Ya está terminada la labor del Poder Ejecutivo, y solo falta que termine la recorrida (del expediente) por los organismos de la Constitución para adjudicar la obra. Además, se acaba de terminar la renegociación -NdR: por los trabajos en ese tramo-, con lo cual estamos muy pronto a poner de nuevo todo en funcionamiento", apuntó.

Sobre ABSA, el gobernador sostuvo que "estamos trabajando para reforzar pero son solo parches que no solucionan el problema estructural. Seguiremos aportando a esto, creemos que el proyecto que tiene Federico (Susbielles) es importante para darle una continuidad. Está colapsado el sistema en su conjunto, hay que replantearlo, se necesitan inversiones multimillonarias, pero dimos muestras de voluntad y lo tenemos ya funcionando".

A su vez, señaló que "en el último tiempo hay una suerte de campaña de que las PASO no son tan importantes. Hay sectores que no contribuyen demasiado a la tranquilidad cuando nosotros somos oficialismo. No hay que dejar para octubre lo que debemos hacer en agosto. Cada voto vale uno y hay que ejercerlo, en agosto podemos ir definiendo el futuro".

Sobre los fundamentos de por qué habría que votar a Susbielles como candidato a intendente de la ciudad, dijo que "tuvo una labor destacadísima en el Puerto y lo que necesita Bahía Blanca es pensar en profundidad en un proyecto que sea inclusivo, porque hay que recordar que en la época del macrismo nadie tenía esperanza en Vaca Muerta. El lugar estratégico que tiene la ciudad y el Puerto necesita que un hombre como Federico le saque todo el jugo. Las empresas privadas no paran de hablar bien de él. Confío en que el pueblo de Bahía se dé esa oportunidad y que piense en el desarrollo. Hace falta un gobierno local que este en sintonía con nuestras ideas".

Y agregó que "hay una tarea local de articular y desarrollar una baterías de políticas publicas que desde la provincia ponemos a disposición del Municipio. Abrimos 171 nuevas escuelas y también salas de atención primaria de la salud, pero se necesita una política municipal que desarrolle, planifique y piense en una ciudad más integrada, no solo por la actividad del privado. La Provincia es una caja de herramientas, peor el Municipio tiene que hacer la planificación general. Para eso lo necesitamos a Federico (Susbielles) de intendente".

Por último, anticipó que mantendrá el fondo de Infraestructura Municipal y buscará un aumento de la cooparticipación.

"Municipios a la obra, es un programa que permitió más de 6 mil obras. Hay que recordar que cuando asumimos las escuelas estaban en un estado calamitoso, pero comenzamos con las ampliaciones y reestructuraciones. Este año a Bahía se les otorgaron 870 millones de pesos para diferentes obras y en los cuatro años hubo fondos y lo vamos a continuar. También hicimos un fondo de seguridad, equitativo. Sobre la cooparticipación reconquistamos algunos puntos, porque había un fondo del conurbano bonaerense que apareció en el Gobierno de Vidal y Macri ni le pagó la inflación. Nosotros lo actualizamos con la inflación que se había perdido en el gobierno anterior y está funcionando Venimos creciendo y es por eso es que podemos hacer las obras", cerró.