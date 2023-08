Alan Velasco: metió un gol, se llevó la camiseta de Messi y admitió que lo llamó Boca

El mediocampista argentino Alan Velasco vivió este domingo una noche repleta de emociones en el partido de su equipo, Dallas, frente al Inter Miami, dado que convirtió un gol y se llevó la camiseta del astro argentino Lionel Messi, pero sufrió la eliminación en los octavos de final de la Leagues Cup.

Velasco fue una de las figuras del partido y anotó el tercer tanto de Dallas, que padeció la presencia de Messi y se despidió del certamen pese a haberse encontrado en ventaja por 4 a 2 a diez minutos del final del partido.

El ex fustbolista de Independiente, sin embargo, fue bendecido con la camiseta del rosarino, quien lo saludó con calidez antes del comienzo del cotejo y durante el desarrollo del juego.

"Nos vamos tristes. Era un partido que teníamos dos goles a favor, hicimos un gran encuentro hasta los 80 minutos y perdimos la concentración o no sé qué pasó. No me lo voy a olvidar nunca en la vida, jugué contra Messi, me dio la camiseta y un abrazo", expresó Velasco.

Y añadió sobre la conversación que mantuvieron: "Hablé algo que me había dicho un amigo suyo, nada malo. Donde él se crió en su infancia, por eso se sorprendió".

Por otra parte, Velasco se refirió al presunto interés de Boca para regresar al fútbol argentino, aunque aseguró que se encuentra cómodo en Dallas.

"Mi representante me había dicho que Boca tenía el interés, pero no pasó más que eso. También dije que estoy en Dallas, tengo contrato y estoy cómodo, me tratan 11 puntos, hay una calidad humana muy buena, así que no fue más que eso", cerró uno de los protagonistas de la jornada por los octavos de final de la Leagues Cup.