Nivel universitario y terciario: ¿Cuáles son las propuestas de estudio en la ciudad?

“El desafío es consolidarnos como instituciones educativas de nivel superior. Nuestra ciudad, por la oferta multifacética de carreras que posee, es una gran posibilidad para quienes pretenden seguir estudiando”.

Lo dijo la Lic. María Regina Quevedo, coordinadora del Departamento de Orientación Educacional (DOE) de la Universidad Nacional del Sur, a propósito de la 31º Muestra Informativa de Carreras de Nivel Superior que se realizará de manera híbrida.

En modo virtual se podrá acceder desde este lunes 7 a través de distintas plataformas, en tanto que la presencialidad será entre los venideros jueves 10 y viernes 11, en el horario de 9 a 19, en el campus de Palihue.

“La propuesta de 2022 ya había sido superadora. Ciertas cuestiones que habíamos implementado en forma tímida en la pandemia las pudimos desplegar mejor, en especial porque se desarrolló en el campus del Palihue. El volumen de gente que circuló fue muy grande y el espacio también lo permitió. Y la asistencia de representantes de instituciones públicas y privadas, más allá de lo que representa la UNS, fue excelente”, recordó.

Lic. María Regina Quevedo, coordinadora del DOE.

“¿Este año? El programa se repite con algunas variaciones, como instituciones nuevas y conferencias grabadas que, luego, enriquecerán la plataforma virtual”, añadió.

“Este es otro recurso que incorporamos en pandemia por necesidad y luego, nos dimos cuenta de que era la mejor manera de llegar a más chicos que, por varias razones, no podían trasladarse hasta el lugar; inclusive, residiendo en la misma ciudad”, explicó.

“Por otro lado, y no menos importante, es porque se convirtió en un reservorio de información. No siempre se puede seguir todo en tiempo real y, como el proceso de elección vocacional no es algo lineal, ya que los chicos van, vienen, buscan por un lado y luego por otro, una plataforma abierta suma más canales informativos para la elección de la carrera”, aseguró la Lic. Quevedo.

Con la información de los dos días presenciales, la plataforma virtual seguirá accesible hasta el mes de enero venidero.

El cronograma de actividades estará publicado desde este lunes (recién será habilitado). A la plataforma se puede acceder con el QR publicado en Facebook e Instagram, así como en las redes (como muestra informativa de carreras del nivel superior); en la página web de la UNS y demás contactos en los correos muestradecarrerasuns@gmail.com y doe@uns.edu.ar

En el campus se prevé repetir la presencia de food trucks.

“Dentro de la continuidad del año pasado hay un eje que resultó sumamente positivo: el gastronómico. Es decir, todo contribuye a favorecer el encuentro, el disfrute y el compartir. En realidad, se trata de un encuentro para familias, profesores, alumnos y para todos quienes quieran sumarse”, indicó.

Esta semana las actividades se concentrarán entre el edificio de color rojo, donde estarán los estands de las distintas instituciones, y el de color verde, donde se harán las conferencias y las experiencias de laboratorio, algo nuevo respecto del año pasado.

Quevedo, quien es licenciada en Psicopedagogía; profesora en Ciencias de la Educación; docente en las escuelas medias de la UNS y en el ámbito provincial, al tiempo que coordina el DOE desde 2011, también aludió a las nuevas demandas.

“La realidad es que nosotros nos vamos encontrando con egresados de nivel medio con necesidades diferentes y, si bien las respuestas de las instituciones no son inmediatas, uno aprecia que hay una búsqueda constante para responder a esa demanda”, comentó.

“Esto tiene que ver no sólo con una pronta salida laboral, sino con el tiempo de la carrera y con la modalidad del cursado”, agregó.

“Por otro lado, se dan procesos de reorientación donde muchos chicos intentan comenzar con una carrera que les gusta, pero luego revisan sus intereses y sus selecciones para rumbear hacia otro lado en años posteriores. Y esto es válido también. Por eso siempre decimos que si bien en un primer momento la muestra se hizo para quienes estaban terminando el secundario, con el correr de los años se abrió para quien quiera estudiar, más allá de sus edades”, contó.

En tal sentido, la Lic. Quevedo recordó la reciente distinción que les realizó el Concejo Deliberante de Bahía Blanca a los organizadores de la muestra que, por ordenanza, fue declarada de interés municipal.

“El reconocimiento del CD fue algo muy gratificante. Porque la razón de ser del proyecto es que responda a necesidades genuinas; quiero decir, hay otras personas que lo necesitan, es la semilla de algo mejor y de una posibilidad de superación”, explicó.

“Ese es el compromiso asumido desde hace 31 años por el Departamento de Orientación Educacional. Es el fundamento del proyecto que soñaron mis compañeras y que fuimos retomando con el correr de los años”, añadió.

Del acto de distinción en el Concejo participaron, además de la Lic. Quevedo, los ediles Romina Pires y Pablo Daguerre y el subsecretario de Coordinación Académica, David Waiman, subsecretario de Coordinación Académica.