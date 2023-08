Este jueves dos participantes de MasterChef se enfrentaron por el último puesto en la final del domingo contra Rodolfo Vera Calderón, quien ya obtuvo su lugar tras una prueba esta semana. Si bien fue una jornada emotiva, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo debieron superar un desafío complejo, ya que cocinaron con los ingredientes que el jurado eligió personalmente del mercado.

Ambos concursantes quedaron sorprendidos al ver que los chefs agarraron dos canastas y comenzaron a colocar distintos ingredientes: pavos, alcauciles, ajos, trufas, harina, apio, tomate de árbol, salsifí -una especie de tubérculo parecido a la zanahoria-, chocolate blanco, quinotos, huevos, manteca, choclos, limón, entre otras cosas.

Estefanía fue la primera en presentar su plato frente al jurado. Su caballito de batalla fue una pasta que gustó mucho a los jurados: preparó tortellinis de alcauciles y kale con salsa de manteca y trufa negra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La trufa negra (tuber melanosporum), también conocida como trufa de Périgord, es uno de los ingredientes exóticos más apreciados por la cocina internacional de alto nivel. La localidad de Espartillar, en el distrito bonaerense de Saavedra, cuenta con el campo productivo de trufa negra más grande de la Argentina. Allí se desarrolla cada año la Fiesta de la Trufa Negra.

Se destaca por su peculiar aroma y su delicioso gusto, lo que le confiere un alto valor económico (en temporada, el kilo del producto fresco puede costar entre 800 y 2.000 euros). Por este motivo algunos la llaman "el diamante negro" de la gastronomía.

La trufa es un hongo que se encuentra bajo el suelo (hipogeo) y que posee un aspecto exterior oscuro tirando a negro, de superficie verrugosa. Se cultiva en las denominadas truferas. Se recolecta en el invierno, utilizándose para ello perros especialmente adiestrados.

“El relleno está bien, tiene gusto a alcaucil. La salsa también. La masa de la pasta está un poquito gruesa. La hubiese hecho un poquito más finita, y particularmente yo, cuando sirvo tortellinis o tortellis, trato de que queden parados perfectos si son tan poquitos. Está muy rico”, le dijo Germán Martitegui a la comunicadora.

Por su parte, Damián Betular se mostró a gusto con el grosor de la pasta a diferencia de su colega que lo precedió en la devolución. “La masa gruesa me gusta, la salsa es correcta y la trufa es un extra espectacular. Un poco más ordenado hubiese sido más lindo”, sostuvo el pastelero.

“La papa absorbió el sabor del alcaucil y el kale pero están bien cocinados. Y la emulsión creo que nunca se ve una así junto a una pasta. Es muy buena la elección porque la trufa se marida bien con el alcaucil. Te felicito”, le indicó Donato de Santis a la participante.

A su turno, Rodrigo preparó cannoli salados y tuvo que luchar contra el tiempo, el desorden y un resfrío que le generó un notorio malestar. Pese a eso, Salcedo puso su mejor cara y, como siempre, generó graciosos momentos.

Frente al jurado, el participante definió su plato como “cubanitos de cúrcuma rellenos con pollo” y recibió una devolución positiva por parte de los especialistas. El más claro fue Germán Martitegui, quien señaló que la preparación fue “un Rodrigo auténtico”.

Sin embargo, eso no alcanzó y la comunicadora se hizo con el lugar en la gran final del domingo.

Al hacerse con la chaqueta que solo tienen quienes llegan a la instancia final, Estefanía mencionó: “Estoy muy contenta. Quería agarrar esto y lo tomo con mucho respeto. Nosotros tenemos 6 meses de estudio y hay gente que se prepara durante años. Es un privilegio y lo voy a tratar con mucho respeto”.

“Es una final que va a ser hermosa porque la voy a compartir con un gran amigo”, aseguró sobre la instancia que protagonizará junto con el periodista especializado en realeza.

La despedida de Rodrigo

El jurado dijo adiós al bioquímico con mucha emoción. “Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”, comenzó Donato de Santis.

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, continuó Damián Betular hacia el cocinero que se quedó a un paso de la final.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, le dijo Germán Martitegui.

Wanda Nara también fue muy cariñosa con el cordobés. “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”, expresó la conductora.

“Antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”, les reveló Rodrigo a todos los presentes en el estudio. “Me hicieron muy bien todos ustedes", finalizó el cordobés antes de dejar su delantal y marcharse de las cocinas más famosas. (Con información de Telefe)