Repartidores fueron a la Policía en reclamo de mayor seguridad

Un grupo de unos 30 cadetes de empresas de reparto, especialmente de Pedidos Ya, se presentó este mediodía en la Jefatura Departamental de Policía para tratar de que se refuercen las medidas de seguridad del rubro.

La reunión se dio algunos días después del asalto que sufrió un cadete en Darregueira al 300, a quien dos delincuentes armados le sustrajeron una moto.

Dos representantes de los trabajadores fueron recibidos por Federico Montero, director de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad, y los comisarios Gonzalo Bezos y Matías Darnet, jefes de la Policía Bahía Blanca y de la comisaría Primera, respectivamente.

El cónclave, en buenos términos, se dio luego de que los operarios se presentaran en la Municipalidad pero, según dijeron ante la fuerza policial, no fueran recibidos por ninguna autoridad, siendo derivados a la dependencia de la avenida Alem 836.

El planteo, más allá del reciente atraco con armas, estuvo centrado en el robo o hurto (sin violencia) de bicicletas o motos de quienes hacen el reparto, en especial en horarios y sectores puntuales de la ciudad.

"Acciones conjuntas"

"Se coordinaron algunas acciones conjuntas y se van a reforzar determinadas medidas en algunos barrios y zonas del microcentro", explicó Montero.

También se habría propuesto que los operarios -que no tienen representatividad gremial- adquieran una mayor organización a través de grupos de WhatsApp y que formalicen las denuncias cada vez que sufren un delito de este tipo, porque el índice de presentaciones formales es bajo.

A su vez, se les recomendó que ellos mismos profundicen las medidas preventivas, como por ejemplo no dejar los vehículos sin candado en momentos que ingresan en un edificio o domicilio particular para hacer las entregas de pedidos, una práctica que -para no perder tiempo y mejorar la productividad- tienen muy arraigada.

Las partes quedaron en reunirse de manera periódica para analizar cómo evoluciona la situación.