¿Habrá suma fija de 60 mil pesos para los empleados municipales?

El Ejecutivo municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales analizan por estas horas la aplicación de la suma fija de 60 mil pesos que dispuso el Ministerio de Economía para los empleados públicos y privados.

Se trata de una de las medidas adoptadas por el ministro Sergio Massa, en el marco de un paquete de “compensación” por el efecto de la devaluación del peso el día después de las elecciones primarias.

La suma debe dividirse en dos cobros de 30 mil pesos cada uno, en septiembre y octubre.

No obstante, en el caso puntual de los municipales bahienses, desde el sindicato manifestaron a La Nueva. cierto disgusto al señalar que "es para un grupo nada más y no remunerativo", por lo que "no le llegaría a los jubilados".

Además, como se trata de una suma a cuenta de futuros aumentos, no verían con malos ojos la posibilidad de mantener las futuras subas dentro de las negociaciones paritarias, ya que la semana que viene se volverán a reunir las partes.

De todos modos, se aclaró que no hay una posición definitiva sobre el tema, sino que continúa en análisis.

Asimismo, ante la consulta de este medio periodístico, altas fuentes municipales subrayaron que se trata de "plata a cuenta de paritarias, por lo cual no tendría mayor efectividad esa suma", dada la proximidad actualización.

En tanto, manifestaron que el aumento a acordar la semana que viene "es para todo el resto del año".

El pago de la suma fija salarial que determinó el Poder Ejecutivo nacional se hará para los trabajadores públicos nacionales en dos tramos de 30 mil pesos y es absorbible en futuras negociaciones salariales. El ministro de Economía invitó —sin carácter de obligatorio— a que los gobiernos provinciales y municipales también se sumen a la medida. Uno de los argumentos que esgrimen desde los despachos oficiales es que las provincias tienen margen fiscal para absorber ese gasto.

Sin embargo, un grupo de intendentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires ya le advirtió a Axel Kicillof que no podrán afrontar ese pago. Los mandatarios locales le anticiparon al gobernador que no tienen fondos para aplicar el bono de 60 mil pesos dirigido a trabajadores del sector público nacional que instrumentará la Casa Rosada.