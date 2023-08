Dia del Gamer: Celebramos nuestro día compartiendo unas palabras

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Como cada 29 de agosto, hoy nos toca celebrar ser parte de esta maravillosa comunidad a la que pertenecemos. Es así que no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar un poco sobre el tema; sabemos que este es un asunto sumamente subjetivo y con muchísima información que constantemente se está actualizando, por lo que vamos a enfocarnos directamente en el panorama general de la cuestión.

El videojuego y su comunidad



Ahora bien, lo primero que tenemos que entender es que “ser gamer” siempre va a ir ligado a un amor por los videojuegos. El videojuego es considerado por muchos de nosotros como el lugar de convergencia de las distintas artes entre las que destacamos la escritura, la fotografía, la música y el cine. Y esto no termina ahí, sino que obliga al espectador a formar parte de la experiencia bajo sus propias reglas. Entonces, ser gamer es formar parte de una comunidad que tiene como bandera esta forma de consumir contenido, que hace del receptor un partícipe activo más que un mero espectador.

Entendiendo cuál es el punto de unión de toda una comunidad que año tras año sigue creciendo (y se sigue profesionalizando) hace que sea más fácil entender el porqué es una de las comunidades más amplias e inclusivas. La comunidad no solamente abraza al jugador y al par, sino que alienta y apoya a quienes deciden incorporar a los videojuegos dentro de un esquema laboral. Varios profesionales como psicólogos, médicos, ingenieros y demás profesionales hacen uso de los videojuegos no solamente como un motor de cambio en sus vidas, también en la de muchas otras personas dia a dia.

Con amigos es mejor



Si hay algo que nació desde la concepción de los primeros videojuegos es la necesidad, ya sea impuesta por el juego o propiamente nuestra, de compartir la experiencia que estamos viviendo con alguien. Los primeros salones de arcade eran los lugares predilectos para poder encontrar personas con quienes compartir el amor latente por esta nueva tecnología, además de soltar esta cuestión inherente al ser humano: competir a ver quién es mejor. Pocas personas supieron ver que estaban formando parte, no solamente, de la historia de los videojuegos, sino del nacimiento del deporte electrónico como una forma de entretenimiento competitivo digital.

De batallas y futuro



Sin embargo, no todas son flores dentro de la comunidad gamer, esa es la realidad y sería muy irresponsable de nuestra parte no mencionar el tema. La falta de sensibilidad ligadas al anonimato que nos brinda internet, y sobre todo un videojuego, hacen que estemos frente a un caldo de cultivo de comentarios sumamente hirientes e insensibles. Estas formas de relacionarse lejos están de resignificar el sentido de comunidad que una vez unió a todo un grupo de gente, cuando jugar y hablar de videojuegos era considerado casi tabú. Creo que es un compromiso de todos nosotros tener presente que detrás de cada pantalla hay una persona, quien en su día a día, está lidiando con miles de batallas de las que probablemente no tengamos ni noción

Para cerrar queremos hoy más que nunca agradecer este maravilloso espacio que nos permite compartir nuestra visión del mundo, a toda la gente evento tras evento nos sigue eligiendo para compartir una verdadera experiencia para toda la familia y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas gamers en su dia.