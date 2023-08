Se agravó la salud de Gabriela Trenchi, otra víctima de Aníbal Lotocki

La empresaria textil Gabriela Trenchi es una de las muchas pacientes afectadas por el accionar de Aníbal Lotocki, al igual que a Pamela Sosa, Viriginia Gallardo o Silvina Luna, todas víctimas que están padeciendo las diversas consecuencias físicas provocadas por las intervenciones quirúrgicas y el material que fuera inyectado en sus cuerpos por el polémico cirujano.

Trenchi se vio muy afectada por la noticia de la sorpresiva muerte de Mariano Caprarola, también víctima del cirujano, y a raíz de esto empeoró su estado de salud, por lo que debió ser internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, mismo nosocomio en el que Luna está internada hace más de tres meses, también por los efectos de la mala praxis del mismo médico. Esta información trascendió en la emisión de este martes de "Intrusos" (América) tras el testimonio que dio Juan Pablo Fioribello, representante legal de Trenchi.

"Me mandó la información su abogado, Fioribello. Ella está en el Hospital Italiano, la está pasando mal, con muchos dolores. Le afectó mucho lo de Mariano Caprarola, lo de Silvina Luna", anunció el periodista Pablo Layus al aire del programa conducido por Florencia de la V.

A continuación, emitieron una entrevista que le hicieron al letrado, quien definió a Lotocki como "un personaje oscuro y siniestro, alguien que nunca ha tenido la más mínima empatía con ninguna de las víctimas, después de todas las atrocidades que ha hecho".

"La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme la condena. Primero lograron inhabilitarlo", agregó Fioribello.

Por otra parte, dijo que hay muchas más víctimas de Lotocki así como también se refirió a la protección de la que había hablado Caprarola: "¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión".

"Por querer ponerme hilos tensores, terminé viviendo un infierno", había contado la propia Trenchi en "Intrusos" en 2016, luego de permanecer cuatro meses internada por sufrir complicaciones de salud tras realizarse una operación con Lotocki. "En la clínica Los Arcos, donde me atendieron después de la operación, no podía expresarme, no podía moverme, era un vegetal. Pensé en morirme", agregó.

Según precisó en aquella oportunidad, Gabriela tuvo un cuadro de hipocalcemia —nivel de calcio en la sangre inferior al normal—, parálisis y síndrome de Guillain Barre, un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios.

"Ni la morfina me sacaba el dolor. Me dolían mucho las piernas, quería que me las corten", añadió en aquel entonces.

Por otra parte, también reveló que Lotocki nunca apareció durante los meses que estuvo en recuperación. "Se borró. Yo necesitaba saber qué me había puesto en el cuerpo", dijo Trenchi.

"Voy a luchar para que no opere más. Espero que la Justicia haga algo", sentenció en aquella oportunidad.

En febrero del año pasado Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión, según un fallco del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N°28, luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis. (Teleshow)