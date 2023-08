El triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias del pasado domingo fue una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos. En Bahía Blanca, si bien la coalición que más votos obtuvo fue Juntos por el Cambio (JxC), el candidato a presidente individualmente más elegido fue el líder de La Libertad Avanza (LLA), al igual que su candidato a intendente Oscar Liberman.

En ese marco, La Nueva. se acercó a tres sectores de nuestro distrito donde el partido liberal se impuso frente a las demás fuerzas políticas –General Daniel Cerri y los barrios Noroeste y Villa Harding Green– y recogió testimonios sobre el dirigente que mejor quedó posicionado de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Un dato llamativo es que, de todas las personas consultadas al azar, una amplia mayoría se mostró satisfecha con los resultados de las PASO.

“No se trata de que la gente lo eligió, sino que es el único que tiene una propuesta distinta. Básicamente, tiene una propuesta; el resto no dice nada. Y por otra parte es una persona que no viene de la política, es un economista”, opinó un vecino de Noroeste llamado Mariano que se definió como “fanático de Milei”.

Mariano.

El hombre afirmó que “dolarizar a la economía es lo mejor que le puede pasar al país en este momento” y dijo que el triunfo del libertario en las primarias se debe a que “lo sigue mucha gente joven que está re podrida de que 7 u 8 millones de boludos mantengamos a 32”.

Elías, un vendedor de repuestos de automotor, también se mostró a favor de Milei. “La mejor forma de protestar es políticamente. El tipo está loco pero tiene ganas de hacer las cosas”, sostuvo.

Elías.

“La gente está harta del sistema político y económico que venimos cargando hace casi cien años”, afirmó. En ese sentido, manifestó que si bien Milei propone ideas “descabelladas” y tiene “un carácter explosivo”, el joven aseguró que hoy “todo está explotado” por la volatilidad de la economía.

En una casa de electrodomésticos en Noroeste, el vendedor, Ariel, admitió que “me esperaba el resultado de Milei. Es más, me puse contento”.

Y agregó: “Voy a cumplir 50 años y mucha gente de mi edad dice ‘bueno ya pasamos por tanto, prefiero probar uno nuevo’”.

De todas maneras, observó que las ideas que promueve LLA “en los jóvenes pegaron un montón” y contó: “El hijo de mi peluquero fue a pasear a Mar del Plata y visitó el monumento de Alberdi porque empezó a leer sobre las ideas libertarias”.

En esa misma línea opinó Berta, una mujer que esperaba el colectivo. “Es muy común entre los jóvenes, la mayoría votó por Milei. Todos mis sobrinos lo votaron, menos uno”, mencionó.

Berta.

La mujer dijo que en lo personal le “da lo mismo” si gana Milei o Patricia Bullrich (JxC). “Quiero cambiar, porque todos son más de lo mismo. Y si este no funciona, salga quien salga, entonces votaremos a otro. Pero que en algún momento saquen al país adelante”, expresó.

En Harding Green, donde también se impuso LLA como primera fuerza entre los candidatos nacionales, las opiniones de los vecinos no fueron tan radicales como en Noroeste.

Federico mencionó que el fenómeno se dio porque “la gente pedía un cambio en todos los modos”. En ese sentido, sostuvo que la victoria de Milei en las PASO era esperable “porque habló distinto”.

Por su parte Mariana, una peluquera del barrio, contó que su hija adolescente votó por LLA y observó que “la juventud fue el gran apoyo”. Agregó: “Lo que les llama la atención es el ‘basta de la grieta’ y sacar a la gente que tanto tiempo vivió del Estado. Que el que trabaje sea remunerado y el que no trabaje, que se la banque”.

Mariana.

“Yo soy partidaria de que la gente no tiene que vivir de arriba. Yo quiero ver mi esfuerzo de todos los días en el trabajo”, sostuvo, aunque reconoció que no apoya a Milei: “Yo tengo miedo y estoy esperando el cimbronazo”.

Belén y Lucía, integrantes de la cooperadora del Jardín 908, coincidieron en que “fue más que nada el voto bronca de la gente, no fue por otra cosa. Fue más un castigo para el gobierno actual y el anterior porque ninguno de los que están o estuvieron hizo las cosas bien”.

Belén y Lucía.

Ambas se mostraron en contra de la dolarización. “Creo que son inconscientes”, opinó una de ellas sobre quienes apoyan esa propuesta.

Agregó: “El país está mal, pero el tema es fácil: si uno no sale a laburar, no tiene la plata en la casa. Y si no tiene la plata en la casa, no puede comer. La idea es que todos salgan a laburar”.

En General Daniel Cerri, un almacenero llamado José Luis opinó que el resultado de Milei se dio porque “es el único que te plantea cómo va a arreglar las cosas, te guste o no te guste. Es el que tiene un mensaje claro y te lo explica con lujo de detalle”.

José Luis.

El comerciante aseguró que “hoy en día todo pasa por lo económico” y dijo que su situación en ese sentido “está cada vez peor” y que ve “en Milei una opción mejor”.

Walter, un cerrense que trabaja en una ferretería, dijo que para él “Milei es algo diferente a lo común y a lo que estamos acostumbrados”.

Walter.

En cuanto al resultado de las elecciones, opinó que “la mayoría de la gente que lo votó debe pensar lo mismo que yo. Esperamos un cambio del poder político que viene gobernando”.

Por su parte Mariano, un joven carnicero, observó que “la gente quería un cambio más grande” y dijo que “todos los jóvenes votaron a Milei”.

Sin embargo, reconoció: “Hay que ver ahora si puede llevar a cabo esas ideas. Las elecciones generales son más jodidas”.

Mariano.

No todo son elogios

Algunos testimonios, de todas maneras, marcaron diferencias con las propuestas del libertario.

“Yo no lo quiero a Milei. Sinceramente, no sé por qué piensan eso. Lo que pasa es que todos quieren un cambio, pero está loco”, dijo Ana, una vecina de Noroeste que trabaja en una escuela.

Y agregó: “Al estar loco, se va a mandar cagadas: nos va a quitar todos los derechos y no vamos a tener nada. ¿Para qué vamos a seguir trabajando si nos va a quitar todo?”

Ana.

Sin embargo, pese a que “Milei da un poco de miedo”, la mujer no enalteció a ningún candidato. “Los vas a votar y decís ¿qué estoy haciendo? Porque seguimos en la misma o empeoramos más”.

Por último, manifestó que “la gente está muy equivocada” al votar al dirigente libertario. “La gente quiere el cambio, pero se va a venir como De La Rúa, un quilombo terrible”, cerró.

Un vecino de Villa Harding Green se mostró visiblemente en contra de las propuestas del candidato liberal. “Están todos confundidos”, dijo Germán sobre los votantes.

“Soy santiagueño y hace 22 años que vivo acá. Soy de las ideas del General Perón”, contó.

Sobre los dichos del líder de LLA, lanzó indignado: “¿Cómo va a decir Milei que está a favor de la venta de órganos? Cuando hay chicos que necesitan un riñón, médula ósea para poder vivir”.

Germán comentó que en su entorno hay muchas personas “que creen que hacen falta hacer cambios”, pero destacó: “Yo no quiero más cambios. Yo quiero un futuro bueno para mis hijos”.