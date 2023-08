Escenario político: con pronóstico incierto, se vienen dos meses de furia

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Este año se dará en nuestra ciudad un escenario electoral inédito. Por primera vez, al menos en la historia reciente, hay tres fuerzas políticas en condiciones parejas de ganar la intendencia de Bahía Blanca.

De todas las opciones que se manejaban pre PASO, esta era una, aunque no necesariamente la que más abundaba en las apuestas. Pero la gran performance de Javier Milei a nivel nacional, con su correlato local, hace suponer que el voto de La Libertad Avanza tiene grandes posibilidades de mantenerse en porcentajes competitivos en las generales de octubre y amenaza con romper la polarización entre Juntos por el Cambio y el peronismo.

Nidia Moirano (JxC), Federico Susbielles (Unión por la Patria) y Oscar Liberman (LLA) deberán trabajar con muchísima intensidad para capturar al votante que se quedó sin su alternativa preferida en las primarias, así como a aquellos que no fueron a sufragar en este turno pero sí lo harán el 22 de octubre.

La participación el pasado domingo fue baja, del 67,54% (172 mil electores sobre un total de 256 mil empadronados), de acuerdo con los datos provisorios, y se espera que esa cifra supere cómodamente el 70% dentro de dos meses. Se trata de 12 mil a 15 mil votos más, con capacidad de inclinar la balanza.

La primera lectura, teniendo en cuenta que Juntos fue el sello más votado (33,58%) pero la interna entre Moirano y Andrés de Leo fue extremadamente pareja, es que los votantes que prefirieron al larretismo y al senador de la Coalición Cívica serán uno de los mayores territorios en disputa.

Por supuesto que un fuerte trabajo conjunto de unidad entre Moirano y De Leo podría retener esas adhesiones, pero también hay que observar cómo se dio el corte de boleta en esa alianza.

Lo primero es mirar cuánto sumaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Bahía, así como los precandidatos a gobernador Néstor Grindetti y Diego Santilli. Con el 98,62% de las mesas escrutadas, Bullrich más Larreta tuvieron en nuestro distrito 57.507 votos; Grindetti-Santilli lograron 55.684; y Moirano-De Leo, 51.688.

A priori, es el típico corte que suele sufrir Cambiemos en desmedro de los candidatos locales. Es decir, dentro del promedio histórico para esa coalición.

Pero hay otro registro más interesante. Se trata de observar los cortes dentro de cada vertiente en estas PASO. Bullrich sacó en Bahía Blanca 34.158 sufragios, Grindetti bajó a 28.077 y Moirano continuó el degradé con 26.372.

Del otro lado, Larreta obtuvo en esta ciudad 23.349 votos, Santilli subió a 27.607 y De Leo promedió entre ambos 25.316. Se puede observar, entonces, que a quién más le costó sostener el arrastre de su boleta fue a la ahora candidata formal del oficialismo.

Es un dato muy importante para lo que viene. Sus asesores de campaña deberán hacer un trabajo muy fino para mejorar ese déficit.

En Unión por la Patria, como era esperable, volvió a haber corte a favor de los candidatos locales. El repaso:

Sergio Massa más Juan Grabois sumaron en Bahía 35.989 sufragios, mientras que Axel Kicillof, que estaba en la boleta de ambos, consiguió un poco más: 37.150. Y el acumulado mayor se dio en el tramo de abajo, con 48.112 votos, distribuidos entre Susbielles (38.211), Sebastián Mas (5.055) y Leandro Nievas (4.846).

Esto quiere decir que el presidente del Puerto fue el más elegido en toda esa lista sábana y que, de todos modos, necesita no perder un solo voto de su frente político para ser competitivo el 22/10.

La mala noticia para el exbasquetbolista es que no logró ser el precandidato individualmente más votado, como esperaban en su campamento, ni su sello logró imponerse al oficialismo local, pese a que JxC estuvo por debajo de todas sus elecciones desde 2015.

Para lo que viene, en UxP deberán apelar al voto no moiranista de Cambiemos y prender una vela para que se revierta una tendencia que hasta ahora no falló nunca: la gran mayoría de la gente que no va a las primarias y se agrega a votar en octubre no elige peronismo, lo cual se podría potenciar este año debido a una boleta presidencial que quedó tercera a nivel nacional y promete no ayudarlo para nada.

Sobre todo, si se desata una tormenta económica en las próximas semanas. Hoy el dólar oficial saltó de 298 pesos a 365 y el blue abrió apuntando a los 700. La presión devaluatoria será furibunda.

El tercero en discordia será Oscar Liberman. Aupado por una impactante actuación de Javier Milei en todos los órdenes, el economista resultó el candidato más votado en Bahía en términos individuales.

A su favor, Milei es candidato muy firme a entrar al ballottage, con lo cual la teoría elemental indica que su figura debería mantenerse o crecer y, con él, empujar hacia arriba a los integrantes de toda su lista.

En su contra, Liberman tendrá que hacer un mayor trabajo de instalación propia. Es cierto que su candidatura se resolvió pocas horas antes del cierre de listas del 24 de junio y casi no tuvo tiempo de hacer campaña, pero ahora no tiene un segundo que perder.

¿Por qué? Milei en Bahía Blanca consiguió 53.232 adhesiones, su postulante a gobernadora Carolina Píparo se quedó con 46.530 y Liberman cayó a 42.393, una diferencia de 10 mil menos respecto del tractor de su boleta.

Es muy difícil de saber aún con toda certeza, pero se puede presumir que buena parte de ese corte se resolvió en favor de Susbielles, ya que Milei mostró excelentes números en bastiones populares donde el peronismo tiene buena llegada.

Una pregunta para el final. ¿Cuánta gente votó a Milei en agosto a modo de protesta, pero no está segura de sostener esa preferencia en octubre? Eso puede cambiarlo todo.

Por ahora nadie tiene la respuesta.