Alfredo Dagna: "La historia del 38 a 38 fue algo inédita y no tiene desperdicio"

"Lo de la votación fue increíble. Habíamos armado un esquema donde nuestro grupo creía que tenía 43 votos, porque contábamos con la firmeza de los clubes del ascenso. Lo que no teníamos muy seguro eran los clubes de Primera. Nos presentamos como oficialismo, con Luis Segura a la cabeza, y nos juntamos en la sala de prensa de AFA y a las dos horas teníamos que votar. Cuando pasé lista eran 43 y había mucha confianza. En ese momento pidió la palabra Moyano y dijo: 'Si todos los que estamos acá adentro votamos a Segura es indudable que va a ser presidente, pero tienen que votarlo todos'. Ahí salté y le dije: '¿Le parece que no van a votar todos a Segura?'. Y me respondió: 'Yo tengo varias de estas".

Alfredo Dagna, presidente de Olimpo, estuvo en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play, contó la anécdota de la famosa votación para presidente de AFA que terminó en un insólito empate 38 a 38 luego de largas deliberaciones, entre cada una de las partes, y curiosos episodios.

"Hicimos 150 metros hasta e lugar de votación; éramos 43 y en el camino se nos perdieron cinco patitos (risas)", resaltó Dagna, quien aseguró que, por otra parte, de la lista opositora, Marcelo Tinelli también estaba convencido de contar con 48 sufragios y daba por descontado el triunfo.

