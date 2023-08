Suba de precios y freno en las ventas: qué pasa en los comercios de Bahía

La fuerte escalada del dólar debido a la decisión de devaluar del gobierno nacional, sumado a la incertidumbre que provocó en todo el país el resultado de las elecciones del último domingo, creó un clima de desconfianza en el sector comercial que, en Bahía Blanca, provocó aumentos de precios y cierre de ventas.

Esto no se vio en un sector en particular, sino en toda la ciudad en general. Con el correr de la mañana, sobre todo a partir de la apertura de los mercados, en muchos comercios mayoristas o minoristas decidieron dejar de vender sus productos para aguardar un escenario más claro.

Además, a esto se sumó un aumento de los precios que osciló entre el 15 y el 25%, según el rubro, sumada a un menor volumen de clientes en los comercios.

La situación, por el momento, no parece que vaya a tener un cambio en las próximas horas. De hecho, empresarios que trabajan con productos importados -o que cuentan con componentes traídos desde otros países- decidieron dejar de presupuestar o directamente dicen no tener precios. Muchos reconocieron que esperarán hasta el miércoles o el jueves para volver a trabajar.

Desde una conocida casa de venta al por mayor y menor de productos de computación, confirmaron a La Nueva. que si bien las ventas sobre la tarde del lunes se estaban realizando con normalidad, sí se notaba una retracción en las operaciones.

“Tuvimos una variación de entre el 20 y el 25% de los precios respecto del viernes pasado. Es más, tuvimos un precio entre las 9 y las 10.30, y después todo cambió”, se indicó.

En ese sentido, se indicó que en los últimos tiempos “los valores cambian constantemente”.

“Sí vimos hoy una caída en la venta al público. Además, al principio de la jornada, los distribuidores no nos vendían, pero después sí comenzaron a hacerlo”, se explicó.

Ariel, encargado de un local de insumos eléctricos, señaló que "aún no sabemos lo que aumentaron los productos, porque recién mañana -por el martes- nos van a dar los datos para saber qué fábricas subieron sus precios y cuáles no”.

“Los proveedores por el momento no nos pidieron nada. Imagino que entre mañana y el miércoles vamos a tener mayores certezas de los nuevos precios", aseguró.

A su vez, dijo que "lo que sí cambió es el flujo de personas que ingresaron al local”.

“La semana pasada hubo mayor movimiento, y recibimos muchas consultas por WhatsApp pidiendo presupuestos para intentar comprar y saber si podíamos respetar el precio de antes de las elecciones", dijo.

Por último, reconoció que "en nuestro rubro, lo que seguramente más va a aumentar son los cables y lo que tiene que ver con el cobre”.

“Imaginamos que será un aumento del 20 por ciento como mínimo. Lo que sí sabemos es que nos van a mandar los materiales si reciben plata en mano, algo que también solemos hacer nosotros porque acá de un mes a otro aumenta todo. Si bien contamos con cuenta corriente, no todo el mundo tiene dinero", sostuvo.

Joaquín, empleado de Alfa Rodamientos, explicó que "desde hoy a la mañana temprano se están actualizando las listas de precios”.

“Ya lleva un 20 por ciento de aumento y estamos complicados con la mercadería que no tenemos en stock y debemos consultar a Buenos Aires: la mayoría no vende o no pasa precio directamente. Nos dicen que a partir de mañana o pasado las listas van a quedar fijas, pero en el mientras tanto debemos esperar. La mercadería que tenemos en stock se vende sin problemas", sostuvo.

En este rubro, los mayores aumentos se dieron en rodamientos y retenes, oscilando entre 15% y 20%.

Por último, señaló que "la financiación se mantiene con los mismos porcentajes de interés, aunque las cotizaciones están siendo de 24 horas, porque desde Buenos Aires -de donde es la mayoría de nuestros proveedores- nos tienen frenados de esa manera”.

“La gente busca precios desde hace mucho tiempo, aunque el movimiento se frenó un poco hoy con respecto a la semana pasada", aclaró.

En el área de la construcción también se sintió el cimbronazo de las elecciones y Fernanda, encargada de un local del rubro, contó que "si bien el día había comenzado bien, sobre el mediodía comenzaron los cambios y aumentos variados de entre un 20% y 27%".

"Lo que más aumentó fueron el hierro, chapa y acero. La mayoría de los proveedores están a la espera de los incrementos, aunque mañana vamos a tener mayores certezas. De todos modos, no todos los rubros aumentaron, sino que otros directamente cortaron las ventas, como el PVC o las aberturas de puertas y ventanas", indicó.

Al respecto, señaló que es necesario aplicar esos aumentos “porque, si no, no se puede trabajar”.

“Por el momento, la gente lo aceptó. Manejamos mucho cerámicos, que es donde no hubo mayores aumentos. Por ejemplo, los ladrillos aumentaron un 10%, que es algo razonable. Hasta la semana pasada tuvimos un buen movimiento, pero hoy se estancó y es normal, porque la gente está a la espera".