Bonjour: "Por más que agarre al último yo quiero terminar puntero, sino me quedo en mi casa durmiendo la siesta"

En el comienzo del Torneo Federal A, Cipolletti ganó 4 partidos en las primeras 14 fechas y desde la llegada de Darío Bonjour triunfó en tres encuentros, en cuatro fechas.

Además, desde el arribo del bahiense como entrenador en lugar de Christian Lovrincevich, el albinegro sólo recibió goles en un partido (2-4 ante Sol de Mayo) y marcó cuatro tantos en los triunfos ante Germinal (1-0), Olimpo (1-0) y Círculo Deportivo (2-0).

Con ese buen presente y a solo dos puntos de la zona de clasificación, Cipo visitará mañana a Sansiena en General Cerri, por la fecha 20 de la Zona A.

Lo que marcará además el regreso de Bonjour a cancha del Tripero, club al que dirigió la temporada pasada y adonde arribó en un contexto muy similar.

"Me llamó un amigo que es representante (Néstor López) y me dijo “¿Darío te animás a dirigir a Cipolletti?” Cómo no me voy a animar. Eso fue al mediodía y a la siete de la tarde me confirmó que era el técnico de Cipolletti. Marcelo (Katz, su ayudante de campo) se vino de La Plata, llegó a las 3 de la mañana y a las 6 salimos para acá", le contó Darío a La Nueva desde Cipolletti.

"Nos recibieron muy bien, se dio todo muy rápido -agregó-. Me avisaron el jueves al mediodía y el viernes a la mañana ya estaba viajando y ese día a las tres de la tarde tuve la primera práctica. Tenía que conocer al plantel rápidamente, para ver las características de los jugadores que tenía. Para saber que podía armar, en base a lo que yo quería. Armamos una base con los que venían jugando, cambiamos a algunos de lugar y se nos fue dando de la mejor manera", reconoció el DT de 66 años.

-¿Qué hubo en esas primera charla con los dirigentes?

-Ellos estaban anteúltimos en la tabla y el objetivo que ellos tenían era salir de donde estaban, subir un poco más arriba y tratar de no descender. Dentro de las posibilidades, el objetivo se va cumpliendo, de ahí en más miraremos la tabla un poco más arriba. Nos encontramos con un plantel lindo, con una buena cantidad de jugadores. Hay gente de mucha experiencia y juveniles que tienen muchas ganas, todo el plantel se puso a trabajar al máximo dentro de lo que nosotros creíamos que necesitábamos para poder salir de esta situación. Con el esfuerzo de todos ellos y nuestro granito de arena que pusimos, dentro de lo que creíamos que hacía falta, estamos saliendo de a poquito de esa zona de peligro.

-¿Van cambiando los objetivos con este buen presente y dónde los coloca en la tabla?

-Yo no vengo solamente a sacar a un equipo del descenso, como fue en aquel momento con Sansinena. Yo lo quiero sacar mucho más arriba y llegar lo más lejos posible. A medida que uno va pensando en eso, va saliendo de la zona donde está. Si yo viniese acá solamente para sacar a Cipolletti del descenso, me conformaría con muy poco yo, Darío Bonjour. Yo voy a aspirar mucho más, pero si lo saqué del descenso y no pude llegar a estar dentro de los cuatro, porque esto es un juego, y bueno cumplimos el objetivo. Pero no es el objetivo que a lo mejor se propone Darío Bonjour y Marcelo, son otros puntos de vista.

-¿Qué hubo en esa primera charla con el plantel?

-Fueron muy simples, le dijimos que nosotros habíamos llegado a hacer un trabajo y que queríamos la mejor predisposición de ellos para poder llegar a hacerlo. Le dijimos que les íbamos a dar a todos las mismas armas, para que cada uno después demuestre la capacidad que tiene como jugador de fútbol. Y que nosotros somos los que resolvemos de acorde a la características que cada uno tiene y lo que creemos que necesitamos para salir de esto. Pero lo importante es que cada jugador está predispuesto a colaborar al máximo, es un grupo muy bueno y muy lindo. Las cosas se van a encaminando de a poquito. Nosotros nos tenemos que adaptar al plantel, no el plantel a nosotros. Tenemos que jugar con las cartas que tenemos, no nos queda otra. Hay muy buenos jugadores y de a poco vamos a subiendo en la tabla como se merece Cipolletti, que es un club grande.

-Uno a la distancia quizás no toma real dimensión de la importancia y la grandeza de Cipolletti...

-Cuando veníamos a jugar de Bahía a Cipolletti era casi imposible ganar, por todo… tiene una hinchada espectacular. De a poco tenemos que ir tratando de arrimar a esa gente que a lo mejor está un poco cansada de colaborar para tratar de sacar a Cipolletti de donde está. Acá es toda una ciudad para un club, no pasa como en Bahía que por ahí son más y esos esfuerzos se dividen. Sabemos que si Cipolletti está como está es porque se han hecho las cosas mal, entonces de a poco vamos a colaborar para que eso mejor. Por las cosas que tiene, el club tendría que estar una categoría más arriba. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que Cipolletti esté en el lugar que tiene que estar.

-¿Cómo ve la zona y a los equipos de Bahía?

-Es muy difícil, pareja y competitiva. El último le gana al puntero, nosotros estábamos anteúltimos y le ganamos a Olimpo, pasan cosas así. Acá ganando dos o tres partidos te metiste entre los cuatro de arriba y perdiste uno y quedaste afuera. Por algo se da ese tipo de cosas, hay que tener permanente cuidado y estudiar bastante al rival que vas a enfrentar. Más, mentalizar a tus jugadores para enfrentar distintos tipos de partidos.

-En un momento, cuando Olimpo y Villa Mitre se empezaron a cortar en la tabla, se decía que jugaban a otra cosa. Hablando con Carlos Mungo dijo que no creía que era así, que cualquiera le podía ganar a cualquiera. ¿Concidís?

-Comparto lo que te dijo Carlitos, cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso está comprobado. Que ellos se saquen puntos entre sí está dentro de las posibilidades, porque Villa Mitre hace cuatro años que tiene una gran base y está consolidado, me parece que es el equipo que mejor está haciendo las cosas. Hay otros equipos que traen 27 jugadores por año, eso no tiene sentido. Olimpo se desprendió de buenos jugadores y está pagando las consecuencias. Son, a lo mejor, los dos equipos más parejos de la categoría. Fueron los primeros que comenzaron la pretemporada y eso también marca una diferencia. Cipolletti empezó a armar este equipo 20 días antes, entonces no nos quejemos donde estamos tampoco. Son las consecuencias de algo que no tenes previsto desde el principio de año.

Además de una larga trayectoria en equipos de la Liga del Sur, Darío también tuvo dos pasos por Olimpo en 2010-2011 y luego en 2018. En su último trabajo en el aurinegro estuvo 7 meses, dirigió 16 cotejos (2 por la Superliga de AFA, 2 por Copa Argentina y 12 por la B Nacional), con 3 victorias, 6 empates y 7 caídas: 31,25% de eficacia.

-Por lo que vivió desde adentro y ahora viéndolo desde afuera, ¿cree que en Olimpo se juega con una presión o algo extra por la necesidad que hay en el club de ascender?

-Olimpo tuvo muy buenos pasajes en Primera y B Nacional, realmente lo que tiene hacer Olimpo es tratar de trabajar para poder ascender y no pensar en lo que fue. Porque eso ya fue pasado, tuvieron un pasado y un presente hermoso, como lo tuvo Cipolletti, ahora tenés que luchar por el futuro y por este presente que tenes ahora. Seguro que Olimpo o Cipolletti quieren llegar adonde llegaron y lo que fueron pero para hacer eso tenes que construir todo de nuevo y no es algo fácil. Costó un Perú todo eso y la lástima es que los dirigentes no cuidaron esas cosas, no se reforzaron como se tenían que reforzar y no cuidaron como había que cuidar eso. Ahora están en el Federal A y están desesperados por llegar a Primera, y algo pasó. Ahora estás pagando las consecuencias de lo que no cuidaste antes.

-¿Y cree que eso puede repercutir en el plantel, jugar con ese peso?

-Y... que juegan con un peso extra no me cabe la menor duda.

-Y también el resto de los equipos le juega con un plus, ¿no?

-Por su puesto, ellos en cada cancha se sienten obligados a ganar porque sino no llegan a donde quieren. Y el resto por ahí hay clubes que están tratando de mantenerse dentro de la categoría, no es el pensamiento mío. Por más que agarre al último yo quiero terminar puntero, sino me quedo en mi casa durmiendo la siesta. Por eso estoy a 500 kilómetros de Bahía Blanca, yo quiero ganar a todo y llegar a lo más alto. Y tratar de hacerle entender al jugador que hay ciertas formas para poder llegar, pero dependemos pura y exclusivamente de ellos que presten sus servicios par con el técnico para entender lo más rápido posible y salir de ese mal rato.

-En eso de irse a 500 kilómetros, ¿en qué situación se encontraba cuando recibió el llamado de Cipolletti?

-Yo había terminado de dirigir Sansinena, tenía contrato hasta el 5 de mayo de este año, el Flaco Larraburu no tomó la opción y armó otro equipo con otro cuerpo técnico. Yo respeto lo de él y yo calculo que él tiene que respetar lo mío. Porque cuando realizás una cosa de esas, en cierta manera, en primer lugar tenés que hablar con la persona, que en este caso sería yo, y terminar de solucionar el problema económico que tenía conmigo. Porque no te podes olvidar que cuando me llamaste, me pediste por favor que te sacara del descenso. Seguro debe tener algún motivo, que yo no lo sé porque se lo pregunté y no me pudo contestar, no sé que defectito pude haber tenido yo para no continuar hasta el 5 de mayo. Pero bueno, el maneja su plata y puede hacer lo que quiera, dentro de las posibilidades de no dejar al otro mal parado. Porque yo hice mucho más de lo que el me pidió, yo calculo que en la vida tenés que cuidar al que te protegió y te salvó. Me parece que la vida es una sola y tenes que salir vivirla y compartirla. Cuidar mucho porque no se encuentra mucha gente como esta en la viña del Señor. Me parece que fuimos un poquito desprotegidos en el último momento.

En la temporada anterior, Bonjour dirigió 27 encuentros en el cerrense, con 12 éxitos, 5 empates y 10 derrotas.

-¿Será especial enfrentar mañana a Sansinena, como lo fue recibir a Olimpo o cruzar contra los equipos de acá?

-Para mí es un partido mas que tengo que enfrentar en esta categoría. Será un rival conocido, tengo gran amistad con los cuatro equipos que compartimos esta categoría. Pero en el medio yo plantearé mi trabajo y el resto hará lo mismo. Esto es así.

-¿Qué partido imagina para mañana?

-Sansinena tiene muchos juveniles y mucha dinámica, tenemos que preparar un equipo para enfrentarlos en su cancha, que no sé cómo estará. Tenemos que preparar un equipo acordé a la dinámica que van a presentar ellos. Solo conozco a dos jugadores de los que tuve el año pasado: a Bowen y a Núñez. Espero que sea un partido lindo, pero tengo mis dudas… esperemos que salga bien.