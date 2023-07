“En Dallas pude ver cómo se trabaja en un equipo netamente profesional”, dijo Bernardo Stortoni

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Luego de un mes de trabajo junto al staff técnico de un equipo profesional estadounidense, Bernardo Stortoni regresó a nuestra ciudad. El vínculo con Dallas Jackals se mantiene en línea, pero la última palabra será de la propia franquicia.

"Fue linda experiencia. Pude ver como se trabaja con un equipo netamente profesional. En Estados Unidos tienen todos los recursos, en cuanto a infraestructura y organización. Fue algo muy lindo de vivir", contó el bahiense.

"Contento porque la tarea que tuve fue importante: planificación de la semana, entrenamientos, método, los tiempos... Todos los jugadores usan gps, los entrenamientos se filman con un dron y con una cámara fija. En mi caso, me tenía que encargar de la presentación de la defensa y demás, tanto en el análisis pre partido como en el post partido", recordó.

Para "Bere" significó algo nuevo en su etapa como DT, pero estaba preparado para la invitación que recibió de ese equipo estadounidense que juega en la Major League Rugby (MLR). Marca, además, otro asterisco en la historia de este deporte para nuestra ciudad por ser el primer bahiense que incursionó en el rugby de ese nivel y país.

"En su momento hice una práctica en Rosario, cuando vino Eddie Jones y Los Pumitas jugaron un mundial en esa ciudad. Allí fuimos invitados algunos entrenadores y tuvimos una capacitación sobre el entrenamiento en equipos profesionales. Porque se venía la Súper Liga Americana (hoy Súper Rugby Américas)", recordó.

"Toda esa enseñanza de una semana en Rosario se hizo realidad durante un mes con Dallas Jackals. Antes de la pandemia había tenido la chance de ir a trabajar a un equipo en Atlanta y desarrollar, también, una academia. Pero por la pandemia no se dio. Sin embargo la misma gente que estaba en Atlanta hoy está en Dallas y volvieron a convocarme para trabajar, en este caso en el aspecto defensivo de los tres cuartos y la transición del equipo de defensa a ataque y demás", explicó.

Jackals cuenta con una cuota importante de argentinos. Por ejemplo el rosarino Santiago Sodini es el manager general; el también rosarino Agustín Cavalieri es el head coach; Guillermo Blanco es técnico asistente y Mario Ledesma -ex técnico de Los Pumas- ocupa el rol de DT asistente y consultor. En cuanto a jugadores, tienen a Juan Pablo Aguirre, Conrado Roura, Joaquín Horcada, Alejandro Torres, Tomás Malanos, Lucas Bür, Pedro Imhoff, Tomás Baravalle, Nazareno Valentini, Marcos Moroni, Martín Elías, Juan Pablo Zeiss y Jerónimo Gómez Vara.

"Este grupo de argentinos que se asoció a la gente de Dallas, se encontró con un equipo que tenía un staff bastante precario. Pero como vieron que tanto el club como la liga tienen mucho potencial, se empezaron a involucrar para cambiar algunas cosas. Llevaron varios argentinos, con la idea de transformar un poco la mentalidad y armar las bases con la impronta de los clubes argentinos. Es decir, con ese amor por la camiseta que tenemos en los clubes de nuestro país. No tanto traer estrellas de Irlanda, Inglaterra o Nueva Zelanda que quizá van por el dinero y nada más", sostuvo.

En el proceso de rearmado de toda la estructura deportiva de Jackals, una de las iniciativas fue reclutar jugadores jóvenes mediante una academia.

"Se desarrolló estando yo ahí. Se hizo una convocatoria por toda la zona para invitar a chicos de 18 a 22 años que quisieran jugar en Dallas. Los entrenadores les tomamos pruebas en el gimnasio y en la cancha, los anotamos y respondieron un cuestionario entre otras actividades. Los evaluamos. La idea es buscar jugadores de Estados Unidos o que estén viviendo allá", explicó.

"También hay un draft, como en la NBA, y empezamos a ver rugby en las universidades, que tienen una competencia bastante buena. Me llamó la atención cómo estaban desarrollándose. Parte del trabajo de la semana era ir viendo partidos universitarios y tomar nota de los chicos. Dallas tiene chances de poder llevar algún jugador", agregó.

El rugby estadounidense está en pleno crecimiento y consolida su posición en el continente.

"En la parte física hay jugadores de mayor tamaño y mayor presupuesto, lo cual les permite traer mejores jugadores. En la parte física, en el contacto, juegan un rugby muy intenso. La gente acompaña más, con canchas donde van 10 mil personas. Está creciendo bastante la liga (MLR). Ellos quieren organizar el Mundial de 2031", afirmó.

El aporte de Stortoni en Dallas Jackals tuvo principio y final, aunque no descarta regresar.

"La idea fue que me vieran trabajar, si me adaptaba al grupo, al staff, cómo me manejaba en la cancha, las presentaciones y demás. Quedamos muy bien, se mostraron muy contentos. Quedó la puerta abierta pero no arreglamos nada concreto a futuro", concluyo.