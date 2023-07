Nueva reunión por los paros en escuelas: "Nos citaron para pelearse entre ellos"

Guillermo Sierra, el padre cuyo reclamo por los paros en las escuelas se hizo viral en todo el país, estuvo esta mañana reunido en el Consejo Escolar con directivos y gremialistas y no pudo obtener garantías de que no hayan más días sin clases en el corto plazo en Bahía Blanca.

Sierra le dijo a La Nueva. que "nos citaron básicamente para ver cómo se peleaban ellos y tirarse culpas. Les pedí por favor que me garantizen que por lo menos por el mes de julio, mientras resuelven sus internas, no haya más paros, porque es el mes de las vacaciones y son solo 11 días de clases, y me dijeron los sindicatos que ellos no podían responder por la gente por lo que me pregunto si ellos no pueden responder por la gente '¿por quién responden?'".

El padre sostuvo que durante la reunión "se la pasaron peleando entre ellos y poniendo excusas, que a lo mejor pueden ser reales, pero nosotros les habíamos dicho que vamos por las reformas edilicias y por todo, pero sin paros. Que los pibes no sean rehenes de sus diferencias políticas. Pero lo somos".

Cabe recordar que el sábado último, padres, alumnos y algunos docentes se reunieron en la Plaza Rivadavia donde realizaron una manifestación sin corte de calles.

A su vez, se refirió a la posibilidad de la visita a la ciudad del director Provincial de Consejos Escolares y Consejos Institucional, Alejandro Perrone.

"Hoy iba a venir un funcionario a hablar con nosotros, ahora no sabe si vendrá mañana o pasado, por lo que decidí ir a Buenos Aires y que me atienda alguien", cerró.