Coki Ramírez reveló el incómodo momento que vivió antes de cantar frente al Papa

"¡Se me aflojó todo!”.

A días de volver a encontrarse con Marcelo Tinelli en ShowMatch, dónde formará parte del Bailando 2023, Coki Ramírez estuvo como invitada a Noche al Dente. Y, además de bromear con su supuesto romance inconcluso con el conductor y de interpretar algunos temas junto a Fer Dente, la cantante accedió a un ping pong de preguntas en la que se animó a recordar un escatológico incidente que vivió hace años durante su visita al Vaticano.

Después de elogiar lo “diosa y sexy” que se la veía habitualmente, el anfitrión del ciclo de América le preguntó por el día en que había cantando frente a Su Santidad.

Mientras mostraban su foto junto a Francisco, Coki relató: “Viajé con Scholas Occurrentes, que era una especie de programa, un congreso mundial, con el que tuve la oportunidad de viajar. Compuse un himno por la paz, especialmente para Mozambique. Íbamos a hacer un viaje que al final no se hizo ahí, pero ese tema es una maravilla y yo lo hice con un gran autor que Jaime Ciero”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, Dente sabía muy bien adónde quería llegar. Entonces le consultó: “¿Te ponés nerviosa antes de cantar para el Papa?”.

“Estaba en el Vaticano, con nervios...”, empezó a responder ella. Pero el conductor la interrumpió: “¿Comiste algo antes?”. “No me acuerdo que comí en Roma...Mucha pizza, muzzarella...”, siguió ella. Lo ciero es que Fer hizo señas de que por la cucaracha le estaban diciendo “maldades”. Y ahí sí, Coki entendió a qué apuntaba con su pregunta.

“¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”, exclamó entonces Ramírez. Y luego buscó las palabras más televisivas de su vocabulario como para poder relatar lo que le sucedió. “Se me aflojó el vientre...”, dijo finalmente despertando la risa de su interlocutor.

Enseguida, Coki dio detalles del episodio. “Me decían: ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí. Entonces me dicen: ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo: ‘¿Qué?’. Me hacía caca...¡Se me aflojó todo!”.

Según explicó, en ese momento su hermana no dejaba de golpearle la puerta porque la estaban esperando. “Yo diciéndole: ‘¡Ahí voy!’”, señaló la cantante concluyendo su relato. Pero lo bueno es que, pese al percance, pudo llevar adelante su actuación y se trajo como recuerdo la foto con el Sumo Pontífice.

Cabe recordar que Coki fue convocada para volver al programa en el que saltó a la fama hace ya trece años, cuando Tinelli acababa de separarse de Paula Robles y al conocerla comenzó con ella un juego romántico televisivo que nunca quedó muy en claro si se trasladó a la realidad. Actualmente el conductor también está soltero tras su ruptura con Guillermina Valdés, por lo que se espera que retomen ese ida y vuelta en el que el público trataba de adivinar qué le decía ella al oído y qué tan cierto era el supuesto noviazgo. (Infobae)