Coki Ramírez, antes de su regreso al Bailando, contó cómo es su relación con Tinelli

"Lo bueno se hace esperar, como me dijo Gustavo Yankelevich hace muchos años, a veces hay que desaparecer, borrarse, y aparecer en el momento justo”, dijo Coki Ramírez en diálogo con LAM antes de su debut en el Bailando 2023 que marcará su reencuentro con Marcelo Tinelli tras muchos años sin verse.

“No tengo nada que esconder, porque todo lo hablé con Marcelo... Estoy en modo Marixa Balli, a mí todo me chupa un huevo, llega un punto en el que decís, ‘pero sí yo laburo, no jodo a nadie’… La verdad es que pude tener una buena charla con Marcelo, ahora lo voy a ver a Chato y Fede, seguramente esta semana firmamos un contrato”, reconoció la cordobesa.

“Para aclarar, tampoco exigí estupideces, no pedí nada. Sí quería aclarar y charlar con ellos porque bueno… sí fue raro en ese momento, yo iba a bailar en ese año con La Mole y después bueno… como que todo se pinchó y me ligué de arriba algo que no me pertenecía”, explicó.

“Cuando hablé con Macelo le dije ‘Ay Marcelo, estoy oxidada del cuerpo, gimnasia para jubilados estamos haciendo’. Pero bueno… de a poquito me suelto y la verdad que yo siempre di todo por el programa cuando estuve y la pasé muy bien”, sumó.

“No nos vemos físicamente hace 12 años. Yo le dije, ‘creo que te veo y voy a estallar de la risa’. Pasó algo muy especial y muy auténtico entre nosotros. Por eso creo que la gente se copó... Hay cosas que no puedo contar, que pasaban al aire, que nos decíamos... Estoy feliz de que me haya convocado, no me lo esperaba”, cerró. (La Voz)