Fer Dente explicó por qué se distanció de su hermano Tomás

"Tenemos una familia muy particular".

Fer Dente, el popular actor, conductor y director musical, fue entrevistado en el ciclo Biri biri que se emite por República Z. Durante la charla, el artista habló de la relación distante que mantiene desde hace muchos años con su hermano, Tomás Dente, periodista y presentador televisivo.

“Soy cuidadoso de no hablar de más, porque somos dos. Sí me gusta hablar por el tema de los mandatos”, aseguró el conductor de Noche al Dente (América). Además, criticó la opinión de José Hernández por afirmar que los “hermanos debían ser unidos” en el clásico libro Martín Fierro. “Me parece que era hijo único, porque está todo bien, pero a veces no va con tu hermano”, explicó en tono irónico.

“Yo tengo 33 años, él (Tomás) si quiere que diga su edad, pero es mayor. Desde los 17 años, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento como mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también”, explicó respecto al distanciamiento de su hermano mayor.

“Es rara la sensación, al menos cuando me hacen esta pregunta de tener que justificar, ¿por qué uno tiene que estar cerca de tal o cual persona? Por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa a la que todos aman y amamos, pero a veces es ‘no’ y está buenísimo también”, agregó Dente, a corazón abierto.

En ese momento, recordaron que Tomás había expresado su malestar cuando su hermano contó que su padre biológico era un cura. Cuando le preguntaron si se había arrepentido de revelar esa historia, Fer respondió: “Para nada, es mi historia, mi identidad, y puedo hacer con eso lo que quiera”. Por último, el conductor aseguró que no le gustaría entrevistar a su hermano en Noche al Dente. “No me hinchen las bolas porque no va a pasar”, cerró.

Cabe recordar que en 2019 Fer reveló que su madre le había confesado antes de morir que él era el fruto de una relación amorosa con un cura, a quien conoció a través del colegio de sus hermanos. Este romance ocurrió en un momento en el que ella se había distanciado de su marido (el hombre que lo crío) por episodios de violencia familiar. El cura le ofreció a su madre irse juntos, ya que él podría dejar los hábitos. Sin embargo, ella se terminó reconciliando con su marido en un viaje a Bariloche.

Al enterarse de esta noticia, Dente convenció a su madre para que le pasara su mail y le escribió para conocerlo. Luego de varios intentos fallidos, se encontraron en reiteradas oportunidades. De esta manera, charlaron sobre lo que había pasado con su madre, pero él no sintió ganas de seguir viéndolo para establecer un vínculo más fuerte.

En una entrevista, aseguró que fue positivo revelar su verdadero origen y quedarse sin secretos: “Fue muy importante contar quién soy, y ese quién soy incluye un montón de cosas. Poder contarlas, poder compartirlas, y mostrarlas es también reivindicar quién uno es. Es soltar lo que a uno ya no le pertenece, quitarle morbo, drama, o lo que sea. Son cosas que uno no decidió, y que te tocan como parte de tu ADN. Es muy liberador”. (Infobae)