El compañero de Agustín Canapino en IndyCar que pidió correr en TC

La noticia, al parecer, no solo revolucionó el automovilismo nacional. La vuelta del argentino Agustín Canapino al Turismo Carretera también tuvo su repercusión en los Estados Unidos, donde actualmente compite en la IndyCar.

El arrecifeño, tal como se anunció ayer, aunque su anuncio oficial se hará recién mañana, volverá al país y a la categoría que lo coronarse en cuatro oportunidades, para competir en Buenos Aires el 19 y 20 de agosto, en la última fecha del tramo regular del TC.

Quien se hizo eco de la novedad, manifestando interés en conocer el majestuoso mundo del TC, fue nada menos que el neocelandés Scott McLaughlin, compañero de Canapino en la IndyCar (compite para Penske).

En su cuenta oficial de Twitter, McLaughlin citó a Canapino y le consultó: "¿Amigo, sabés de otro auto que necesite piloto", en relación a esa participación del Titán en la competencia de TC.

A lo que Canapino rápidamente contestó, citando a la ACTC: "Hola @actcargentina, te está sonando el teléfono. Scotty, esto es Turismo Carrtera en Buenos Aires, más de 50 autos con el mejor sonido y un estadio lleno en la pista más rápida de Sudamérica".

Otro que se sumó a la ¿broma? fue el italiano Max Papis, ex piloto de Fórmula 1 y ganador de carreras de IndyCar en el pasado. "Estoy disponible, no me he retirado. Estoy viejo pero dorado".

La respuesta del piloto argentino, por supuesto, no tardó en llegar: "Hahaha (risas). Ahora vamos a necesitar dos autos entonces".