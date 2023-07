Una Licenciada en Geografía, con el mejor promedio

Una Licenciada en Geografía obtuvo el mejor promedio en la 385ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur.

Antonella Mauri se convirtió en la egresada más destacada del acto, que tuvo lugar en el Aula Magna de Avenida Colón 80.

La flamante profesional registró 8,93 punto de promedio a lo largo de su desempeño académico en la casa de Altos Estudios.

De la entrega participaron las unidades académicas de Agronomía; Biología, Bioquímica y Farmacia; Ciencias de la Administración, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de la Computación y Derecho.

También Economía, Física, Geología, Geografía y Turismo, Humanidades, Ingeniería, Ingeniería Química, y Química.

En total fueron distribuidos 52 diplomas entre carreras de grado y de posgrado.

Los discursos estuvieron a cargo de la Directora Decana del Departamento de Derecho, magíster Pamela Tolosa y de la flamante abogada Agustina Bonet.

El listado completo de egresados es el siguiente:

Doctor en Agronomía: María Elena Olivera.

Doctor en Bioquímica: Germán Ariel Michelis.

Doctor en Economía: Gisela Paula González.

Doctor en Física: Hernán Martinelli.

Doctor en Geografía: Marina Laura Lapenda.

Doctor en Geología: Silverio Francisco Feola.

Doctor en Filosofía: Diana Paula Fuhr.

Doctor en Letras: Juan José Guerra.

Doctor en Ingeniería Química: Héctor Alejandro Pedrozo.

Doctor en Química: Damián Andrés Uriarte.

Magister en Economía Agraria y Administración Rural: Bruno Mario Sainz.

Especialista en Derecho Empresario: Juan Pablo Rodríguez Gil.

Especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia: Ana Karina Juan y María Verónica Lazzaro Zgaib.

Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación: Verónica Fabiana Rodríguez.

Ingeniero Agrónomo: Guillermina María Paz Fontana.

Farmacéutico: Manuela Iriarte y Milagros Salomé Tosto.

Licenciado en Ciencias Biológicas: Ana Lucía Conesa y Andrea Paola Schechtel.

Contador Público: Matías Rubén Allende y Cinthia Ayelén Martini.

Técnico Universitario en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias: Guillermina Analía Caneto.

Profesor de Educación Primaria: Florencia Anabella Lacana.

Enfermero: Camila Belén García.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: Melina Belén Chader Ortiz, Micaela Noemí González, Micaela Aylen Maidana, Virginia Florencia Praidelstain Calquín, Sofía Belén Rojas, María Sol Sosa Schwerdt, Agustina Trinidad Torres y Virna Luján Ugarte.

Abogado: María Agustina Alvarez Ruz, Bianca Ailén Bertotto, Agustina Bonet, Paula Marcela Forteza, Matías Francisco Miano y Orlando Emanuel Quintana Kohler.

Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios: Ana Clara Peralta Paladino.

Licenciado en Geofísica: Juan Ignacio Gómez.

Licenciado en Geografía: Antonella Mauri.

Técnico Universitario en Medio Ambiente: Elías Forconi.

Licenciado en Filosofía: Rocío Villar.

Profesor en Filosofía: Jeremías Roberto Ledesma.

Ingeniero Civil: Pedro Ariel Aramburu y Federico Gabriel Torelli Gennari.

Ingeniero Químico: Verónica Andrea Soledad Alvarez, Juan Pablo Arévalo, Bruno Martín Mato y Johana Mailén Steinbauer.

Licenciado en Química: Marcos Ezequiel Insaurralde Vázquez.

"Espero conservar en mi memoria para siempre la imagen de mis papás"

Discurso de Agustina Bonet, flamante Abogada

Hoy es un día para celebrar nuestro esfuerzo y dedicación. Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido los egresados

hoy aquí presentes, y en este final compartimos todos una alegría, una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos.

Hace unos años, llegué a la ciudad en busca de este logro, llena de incertidumbre, de miedos, de ansiedad por descubrir de qué se trataba esa vida universitaria que oía a todos anhelar, de felicidad por comenzar esa nueva etapa que me otorgaba una cuota de independencia, con ganas de conocer gente nueva, esa que hoy llamamos amigos, con quienes a lo largo de la carrera fui forjando un vínculo, quienes no me dejaron abandonar, me acompañaron y apoyaron cuando las cosas se pusieron difíciles, y quienes celebraron cada triunfo como propio.

Recuerdo mi último final, todos emocionados, incluso más que yo, por aquel logro conseguido. Espero conservar en mi memoria para siempre la imagen de mis papás, con lágrimas en sus ojos, orgullosos de este logro; sin dudas, éste título también es en parte de ellos, por haberme dado la posibilidad de estudiar en esta Universidad, a quien también agradezco, por haberme permitido ser parte de sus alumnos, formarme y transformarme en una profesional lista para enfrentar nuevos desafíos.

La Universidad Nacional del Sur me ha dotado de conocimientos, habilidades y valores que formarán parte esencial de mi identidad como profesional. He

sido afortunada al haber tenido acceso a una educación superior de primer nivel.

No todos tienen este privilegio, y con esto viene una gran responsabilidad. Como graduados, tenemos la responsabilidad de utilizar lo aprendido y contribuir de manera positiva a la sociedad. Debemos ser agentes de cambio, buscando mejorar las realidades que nos rodean y luchar por la igualdad de oportunidades para todos.

Sé que parece que ahí afuera el mundo se está desmoronando, pero es un gran momento para aprovechar esta oportunidad que nos brinda la Universidad Pública, de obtener educación de calidad, enriquecernos, nutrirnos de conocimientos, seguir nuestra curiosidad, ser ambiciosos, no abandonar, por más difícil que se torne.

Estoy segura de que éste es sólo el comienzo de un maravilloso viaje lleno de logros y éxitos; y recuerden: siempre se pone más difícil al final del camino, no frenen.

Yo también pensé por momentos que no lo lograría, pero acá estoy, así que lo logré, lo logramos, y es por eso que hoy nos felicito.

Gracias!

Premio “Aarón y Fanny Fideleff de Nijamkin”

El doctor Damián Andrés Uriarte recibió de manos del doctor Daniel Vega, rector de la UNS, el premio “Aarón y Fanny Fideleff de Nijamkin”, por haber resultado el mejor promedio de la carrera de Doctorado en Química 2022.

En abril de 1973 fallecía en nuestra ciudad la señora Fanny Fideleff de Nijamkin. En su testamento, legó una casa a la Universidad Nacional del Sur para que, con el dinero obtenido por su alquiler, se creara un premio al mejor doctorado en Química de cada año, que conserve su legado y el de su esposo. Así nació el premio “Aarón y Fanny Fideleff de Nijamkin”.