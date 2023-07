Al "Flaco" Delorte le picó el bichito y se vuelve a calzar los cortos

Alejandro Delorte dejó una huella en el fútbol, más precisamente en Olimpo, equipo que lo catapultó a ser reconocido a nivel nacional e internacional.

El "Flaco" pasó por clubes de diferentes países, pero también, durante su carrera, siempre estuvo pendiente de su querido club de pueblo, Pacífico de Cabildo.

"Son mis raíces, donde me crié y empecé en esto tan lindo como es el futbol. De una u otra manera siempre voy a estar ligado a la institución", dijo Delorte, quien pasó por Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 14.30 por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El club necesita una mano de la gente de pueblo. Por eso volvió 'Gabo' y es nuestro DT, y también están los Fidalgo, Salas y el 'Topo' Angelini, que es el ayudante de campo. A mí me produjo una sensación muy linda y me dije: 'Me gustaría probar si puedo volver. Venía jugando en una liga amateur, tan retirado no estaba'. Será cuestión de probar para ver si puedo ayudar en esta linda idea que se puso en marcha", remarcó el "Flaco", una persona querida en el "Tifón", que a los 45 años tratará de aportar su granito de arena.

"Seguramente voy a estar para la tercera fecha; en la segunda tenemos libre. No pido nada, sólo colaborar con lo que se pueda, porque hay un equipo armado y chicos que vienen trabajando fuerte. Ojalá sea por el bien de Pacífico", sostuvo Delorte.

Delorte también se refirió a su pasado en Olimpo, su estadía en el fútbol grande (Gimnasia y Argentinos) e intercambió saludos con Horacio Kaddour, con quien compartió muchos momentos dentro y fuera de la cancha.

"Cuando me ví en el mural se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción. No esperaba tanto cariño del hincha de Olimpo, pero a veces uno no alcanza a dimensionar lo que hizo en un club. El mejor técnico que tuve, de los muchos que pasaron, fue Gregorio Pérez, un señor y un gran profesional", destacó Delorte.

Mirá la nota completa: