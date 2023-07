"Chupete" Kaddour: "Debo tener el récord de jugadores reclutados en la zona"

Tiene 78 años, pero vive el fútbol como en sus mejores épocas de jugador y director técnico. Horacio Kaddour guarda en su memoria todo lo vivido dentro y fuera de una cancha; sus anécdotas no tienen desperdicio.

"Chupete" pasó por Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play, y sus sensaciones sobre el fútbol actual, pero también recordó al Olimpo que dirigió en 2010 y que fue el último en arrimar un título liguista a las vitrinas aurinegras.

"Teníamos un equipo con buen pie; si en un partido alguno no andaba bien siempre salía a relucir lo mejor de equipo. Contaba con dos arqueros, Gaby Arias y Eze Viola, a quienes alternaba en uno y otro partido. Para mí ambos eran muy buenos. Gabriel me pedía atajar cuando sus padres iban a verlo a la cancha. Fijate donde está hoy, en la crema del fútbol. Para mí lo más importante era mantener unido al grupo, tener jugadores con valores", dijo Kaddour.

"Fuimos jugar un partido a La Pampa y me traje varios pampeanos, jajaja. Vasallo, Mauri, Ceccani, Furch... Julio estaba parado al lado de un poste del arco y me llamó la atención su estatura. Pregunté cómo jugaba y no sabían decirme. Si lo quiere llevar, llévelo. Cuando lo vi jugar me dije a mi mismo: 'Este pibe la va a romper'. Y así fue; hoy está en México haciendo un carrerón", contó.

"Debo tener el récord de jugadores reclutados en la zona. Jugué y dirigí en todos lados, los chicos me seguían porque soy muy paternal, trato de aconsejarlos bien. En Pigüé, no hace mucho, pregunté por la avenida principal, empecé a indagar un poco y al rato me salta uno diciendo: '¿Usted es Kaddour?' Dirigí a Sarmiento, todavía se acuerdan", remarcó.

"Chupete" también mencionó a Jorge Ledo, a quien consideró el mejor dirigente que tuvo Olimpo en su historia.

"Lo podrán imitar algunos, pero igualar jamás. Jorge era especial, había que conocerlo y saberlo llevar. Se codeaba con los cajetillas, pedía de Dom Perignon para arriba, así no tuviera un peso en el bolsillo. El 'Enano' era muy bicho", remarcó.

Mirá la nota completa: