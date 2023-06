El mensaje de la expareja de L-Gante tras su detención

Tamara Báez publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en apoyo a L-Gante, quien fue detenido el martes en el country Banco Provincia por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas".

Fue a partir de una causa ocurrida en mayo de este año, a la salida de un boliche. En esa ocasión el cantante de Cumbia 420 tuvo un cruce con un grupo de jóvenes con los que tenía algún tipo de enojo.

La detención fue confirmada por la UFI 9 de Moreno-General Rodríguez, con Gastón Torres como víctima y Elián Ángel Valenzuela, el nombre real del cantante, como el único detenido. Por la noche fue trasladado a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

De acuerdo a la denuncia, se lo habría llevado amenazado a punta de pistola. Es por eso que el músico se encuentra acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada por uso de armas de fuego y amenazas simples".

En declaraciones a la señal TN, Leonardo Sigal, abogado del denunciante y víctima del hecho el pasado 27 de mayo, la causa "se está instruyendo", aunque confirmó que su cliente sufrió "privación ilegítima de la libertad y amenazas".

"Lo subieron a punta de pistola a un vehículo y lo pasearon por 45 minutos o una hora. Luego lo dejaron en libertad en una remisería", relató el letrado.

Al ser consultado por cuál fue el motivo, Sigal dijo que "la motivación fue porque se viven peleando con todo el mundo, van a los boliches y si alguien los mira, les molesta".

Por su parte, también entrevistado por TN, Alejandro Cipolla, defensor de L-Gante, contó que su cliente le describió el hecho como un "altercado con punteros políticos", por lo que en su opinión "es exagerada la calificación legal" y amerita excarcelación.

"Me dijo que no estaba" y que "más del altercado no había sucedido", expresó Cipolla, quien le atribuyó el "exagerado" operativo a cuestiones políticas.

La expareja del cantante de cumbia subió un video en el que se lo ve a él con ella y su hija Jamaica a las historias de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 300 mil personas, y lo acompañó de un escrito.

"Vos sabés lo que significás para nosotras, siempre para vos", escribió Báez en ese posteo. Y agregó los emoticones de un corazón y dos manitos dándose el puño en señal de apoyo.

Si bien L-Gante y Tamara ya no están más juntos, tienen un hija en común y últimamente parecen haber hecho las paces a pesar de que ambos se mostraron con sus nuevas parejas en las últimas semanas. (Clarín)