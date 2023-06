Se graduó en Harvard y aseguró que no es de Bahía, sino de Villa Mitre

Enzo Domínguez Prost es bahiense y economista y hace unos días dio un paso significativo en su carrera académica al graduarse en la prestigiosa universidad estadounidense de Hardvard.

Y fue en el mismísimo auditorio, una vez recibido el correspondiente diploma, cuando dejó en claro su amor por Villa Mitre al responder brevemente qué sentía en ese momento.

"¿Pensabas que un niño de Bahía Blanca se iba a graduar en Hardvard?", le consultaron. Y respondió: "No, soy de Villa Mitre yo... qué loco... Enzo Rafael Domínguez Prost, soy yo".

El video circuló rápidamente por la barriada tricolor y más allá de las vías, aunque el propio Enzo aclaró luego en un posteo que la respuesta fue la forma que encontró para no hablar de sus sentimientos.

"Me gradué. En Harvard, con la de Argentina en un día patrio, y con la camiseta de Villa Mitre. Todavía estoy procesando lo que pasó en las últimas semanas, pero en esta tarde de resaca me puse a compilar algunos momentos. Gracias a cada uno de los mensajes que recibí llenos de amor y buenos deseos. Gracias a todas las personas que me ayudaron en este proceso, imposible nombrarlas o etiquetarlas, son muchas", posteó desde Cambridge, estado de Massachusetts.

"Fue un comentario para evitar hablar de la emoción que sentía en ese momento. Gracias Vero", agregó en relación al video y a la chica que lo firmó.

Enzo inició sus estudios en la Escuela Nº63, en las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y en la Universidad de San Andrés. Y en su perfil de la red Linkedin señala que cuenta con "experiencia en el Sector Público Argentino, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Productivo".