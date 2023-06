Walter Villatoro: "A los socios y los pilotos hay que respetarlos siempre"

La eterna y dramática novela institucional parece llegar a su fin. Apenas una semana resta para lo que supone el capítulo final de la reestructuración jurídica del Club Midgistas del Sur.

El sábado 8 de julio, en la sede del CMS, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, con la comisión interventora presidida por Álvaro Larroza a la cabeza, la que se encargará de desarrollar las elecciones y definir a las nuevas autoridades del club.

Dos listas, dos candidatos, dos grupos de personas. Por un lado, Facundo García, cabeza de la Lista Celeste; por el otro, Walter Villatoro, a cargo de la fórmula que nuclea al grueso del parque actual de pilotos, denominada Lista Unidad.

En diálogo con Diario Deportivo, Villatoro habló la conformación del grupo de trabajo y cuáles son los lineamientos de la lista que, como vicepresidente, asoma nada menos que Claudio Roth, referente y tres veces campeón de la categoría.

“Es un reto muy importante, por todo lo con que contrae y porque sabemos que nos queremos involucrar en un club grande, que va a demandar mucho trabajo. Tengo ganas de hacerlo y estoy convencido que lo vamos a hacer bien”, reconoció el conocido piloto y directivo de nuestra región.

“Se dio sin pensarlo. Me llamó FR (el chasista) para colaborar con el reempadronamiento y acepté porque me gusta mucho el automovilismo y porque quiero mucho al CMS. De ahí se fue dando, fui conociendo gente y se fue armando la posibilidad de una posible lista. Después de varias reuniones me hicieron la propuesta y me encantó el grupo que se formó, con gente joven de mucha experiencia y muy representativa de la institución”, remarcó.

Foto: Maxi Ubach. Villatoro, en una carrera de invitados de Midget.

Villatoro compitió en la categoría en el Estival 2014/15, con un auto de Fernando Rodríguez y compartiendo equipo con Sebastián Burgos. Pero su vínculo con la categoría y el club se extiende a muchos más años, como colaborador permanente.

“Ojalá el CMS vuelve a tener el protagonismo por las carreras y no por cuestiones institucionales, que trajo tantos años de gastos y cuestiones personales. Pero el sábado que viene se presentan dos listas, los socios podrán votar y el club tendrá otra vez una asamblea. Ojalá salga de la mejor manera, que gane el que tenga que ganar. Sería muy tonto de mi parte desearle el mal al contrario o viceversa. Esto no es algo personal, de lo contrario el que saldrá perdiendo es el club”, enfatizó.

—¿Cuál será la bandera ideológica de tu grupo de trabajo?

—Estamos llenos de proyectos. Uno de ellos es de modernizar el sistema contable del club, poniendo en uso lo más moderno, para poder efectuar los pagos de forma más eficiente y llevar los números de manera prolija, para que los socios puedan verlos y saber qué se hace con la plata del club, en qué se invierte y cuánto hay. De esa forma podríamos lograr que todo dirigente cumpla con su papel dignamente y que nadie le diga nada.

“Tenemos ganas de hacer varias obras, pero también notamos que hay mucho desgaste en la maquinaria del club. Verdaderamente está todo muy gastado por el uso, así que vamos tener que tomar decisiones rápidas para tenerlas acordes para lo que quede del Invernal y pensando en el estival”, agregó.

Por último, Villatoro destacó la labor fundamental de los pilotos en esta oportunidad, asumiendo un rol protagónico como pocas veces en los últimos años, a fin de colaborar con la institucionalidad del CMS.

“Tenemos una relación muy cercana con los pilotos de la lista, y ellos con todos los integrantes del parque. Muchos venían de ser delegados y agarrar, junto a Beto Pasqualini, la papa caliente antes del campeonato pasado. El club es de los socios y de los pilotos, que ponen el cuerpo, la plata, el auto y las ganas. A ellos y los socios hay que respetar siempre, entonces tenemos que tirar todos para el mismo lado. Con eso calculo que podremos ir para adelante”, cerró.

