La inspiradora historia de una pringlense: "Cáncer, viniste a enseñarme mucho"

La pringlense Micaela Fitere, de 31 años, logró superar el cáncer de mama y compartió su experiencia en las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y superación. Su lucha contra la enfermedad se convirtió en un mensaje de esperanza para la comunidad.

“Hoy, después de siete meses y algunos días, puedo decir que estoy CU RA DA”, así comienza la publicación que realizó hace algunos días en sus redes sociales.

Micaela, quien está en pareja y es mamá de dos niñas, había recibido la mala noticia de su situación de salud el año pasado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Algo que era inimaginable, de golpe "puum", la cachetada más dura –describía en aquel entonces-. Si Dios me puso esta prueba es porque voy a poder superarla y así será”.

Todo comenzó en agosto de 2022 cuando en momentos en que amamantaba a su hija de 2 años se dio cuenta que tenía como una pelotita, algo diferente.

“Tengo antecedentes de cáncer de mama por parte de mi abuela materna, soy rigurosa con controles médicos. Fui al médico, me dio turno para ecografía y fui sola porque pensé que iba a ser algo rápido”, comentó.

Luego de hacerse este estudio le indicaron que seguramente le iban a hacer una punción y le dieron fecha para septiembre.

Le realizaron ocho extracciones que, sin embargo, dieron negativas.

“Todo estaba bien y fue el primer llanto de descarga, igualmente el doctor me dijo que había que operar igual: eso no tiene que estar ahí, me decía”.

El 26 de septiembre de 2022 se operó y allí la patóloga detectó que la malignidad.

“Ahí comenzó todo nuevamente, cuando desperté y me di cuenta que la operación había durado más de lo debido me di cuenta que era malo”, dijo.

En noviembre comenzó con quimioterapia, los médicos le habían indicado que iba a tener caída de cabello, así que decidió raparse.

“Lo importante es tener salud, el pelo va a volver a crecer, duele pero hay que seguir. Dentro de todo lo negativo, hay que encontrar lo positivo” expresaba.

Hoy, seis meses después de su primera sesión de quimioterapia compartió por las redes su recuperación.

“¡Parecía tan lejano! Y acá estoy, con la sonrisa de oreja a oreja sin poder creer que ya pasó", expresó.

"Gracias a Dios y a la Virgen, gracias al amor de mi familia, de las personas que siempre estuvieron codo a codo junto a mí! Gracias a cada abrazo sanador, a cada mensaje cargado de buena energía! ¡Gracias a mi gran y hermoso equipo de profesionales!”, describió mediante publicación en las redes sociales.

“No es fácil, pero tampoco es imposible!! Días de muchas risas, otros de mucho llanto, Días con muchas energías, otros con la energía por el suelo! Pero se puede. Querer es poder. ¡Gracias Cáncer! ¡Viniste a enseñarme mucho! Te despido con el mayor de los respetos. Feliz y eternamente agradecida”, concluyó.

Durante seis meses Micaela se enfocó en su tratamiento rodeándose de un círculo íntimo de apoyo y recientemente decidió compartir su experiencia en línea, abriendo su corazón y sus vivencias con el mundo.

Las redes sociales se convirtieron en el medio a través del cual transmitió su mensaje de esperanza y concientización. A través de su reflexión reveló cómo encontró fuerzas en los momentos más oscuros.

Su valentía resonó profundamente en la comunidad pringlense y es probable que su historia de superación sea un bálsamo y una esperanza para personas que se enfrentan a circunstancias similares en todo el mundo.

Las muestras de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar. Amigos, familiares y desconocidos se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de aliento, compartiendo palabras de motivación y agradecimiento.

Su historia es una invitación a todas las mujeres a programar exámenes de detección temprana y a buscar información sobre el cáncer de mama.

En su lucha y victoria contra el cáncer de mama, Micaela demostró que la fortaleza y el optimismo son fundamentales en cualquier batalla y hoy anima a otras personas a no bajar los brazos (Rogelio Gómez- Agencia Coronel Pringles).