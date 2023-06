En Segunda también se van conformando los planteles

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El apuro que mostraron este año en Primera por conformar con -exagerada- anticipación los planteles, de alguna manera generó un efecto rebote en Segunda, y si bien marchan a otro ritmo, poco a poco ya se van conociendo los nombres propios de los diferentes equipos.

Las sorpresas, como ya se informara, hasta el momento la dieron El Nacional y Barracas, haciendo bajar a tres jugadores de Primera, mientras que Altense, de gran temporada, se reforzó con otro que tuvo un buen año en el torneo superior.

Si bien todavía no se sabe la fecha de inicio y forma de disputa del próximo torneo, estos son los nombres propios que están confirmados:

Altense

Antuan Durand, Jeremías Goncálvez, Mateo Ortega, Bruno Sacomani, Franco Percello, Álvaro Lorca, Nicolás Bejarano, Braian Baier, Joaquín Gómez, Marcos Polchi, Joaquín Ferreira, Daniel Ezcurra, Guillermo Mallemaci (ex Olimpo), Lautaro Jaimes, Maximiliano Simoncini y Juan Otz. DT: Nicolás Altamirano. Plantel cerrado.

Argentino

Nicolás Antonelli, Gastón Chávez (ex Pellegrini), Martín Villoldo (libre), Tomás Del Sol, Joaquín Gonzalía, Fermín Mariezcurrena, Lucas Peratta, Jeremías Marin, Baltasar Domínguez (ex Pacífico), Genaro Parrotta, Gaspar Mariezcurrena y Valentino Luzzi. DT: Renzo Balducci.

Pretenden sumar uno o dos jugadores más.

Ateneo

Nahuel Illaqua Donari, Franco Bettio, Ignacio Constanzo, Hernán Martínez, Gastón Martínez, Ian Costa, Marco Casco, Lucas Gómez y Jesús Ruiz (ex Barracas). DT: Pablo Kooistra.

Pretenden un base, un escolta y un alero.

Bahía Basket

Mauro Santillán (libre), Juan Gabriel Iturralde, Ignacio Frisón (ex Comercial) y Gabriel D’Annunzio. Sin confirmar: Juan Manuel Bicondoa, Martín Álvarez, Felipe Fernández Solari y Santiago Sartor. DT: Giuliano Labrocca (reemplaza a Laura Cors)

Barracas

Santiago Busseti (ex Whitense), Agustín Astrada, Matías Martínez (ex Napostá), Sebastián Martínez (libre), Mauro Montanaro (ex El Nacional), Lucas Durán, Matías Berger, Maximiliano Zonza, Juan Ignacio de Pastena, Francisco Figueroa (ex Olimpo), Manuel Collar y Santiago Suanez (ex Velocidad). DT: Emiliano Menéndez.

Probarán un interno que estaba fuera de competencia y lo sumarán si puede ponerse a la altura de la exigencia.

Comercial

Mateo Boccatonda (ex Pellegrini), Martín Quevedo (ex Bahía Basket), Franco Berdini, Franco Signorotto, Tobías Iturriaga, Guido Pereyra, Marcos Ruarte, Agustín Paseggi y Bruno Aceituno. DT: Ignacio Vul.

La intención es sumar un escolta y uno o dos internos.

El Nacional

Franco Guidi, Juan Cruz Reschini (ex Unión de Rio Colorado), Alejo Arias, Santiago Ferrari, Valentín Petón (ex La Falda), Nahuel Dulsan (ex Pérfora), Manuel Echarri, Nicolás Quiroga (ex Napostá), Santiago Hamze, Herman Banegas (ex Liniers), Facundo Dulsan, Valentín Raninqueo, Matías Sartuqui, Uriel Montero, Santino Petón y Octavio Rayes. DT: Juan Sergio Palumbo. Podrían sumar otro refuerzo.

Espora

En Espora aún no tienen técnico confirmado. En cuanto al plantel, los seguros son Andrés Miguez, Santiago Alvarez, Enzo Zandonadi, Juan Martínez, Mateo Achor, Matías Gómez y Lucas Vidal. Esperan respuesta por la continuidad de Juan Francisco Ordieres y si regresa Mauricio Miguez (estaba en Pellegrini). Además, pretenden uno o dos internos.

Independiente

Sebastián Ranieri, Francisco Pérez Vásquez (ex La Falda) y Lautaro Bergues (ex Whitense), más los Sub 23. DT: Javier Musumeci.

La Falda

Hasta el viernes 30 inscribirán a jugadores que tengan intenciones de probar bajo las condiciones que se detallan ingresando en este link.

De todos modos, probablemente comiencen antes con las pruebas, a cargo del técnico Juan Miguel Vigna.

Los Andes

David Pérez, Boris Kumorkiewicz, Mauro Veliz, Luciano Terrizi, Thiago Pozzi, Maximiliano Salinas, Guido Canela (está en Mar del Plata y se sumará en septiembre), Fausto Eidintas (ex Unión de Río Colorado) y Agustín Godeas (ex Pellegrini). DT: Enrique Moreno (ocupa el lugar de Mario Errazu).

Siguen evaluando la posibilidad de sumar dos o tres refuerzos.

Pellegrini

Emiliano Boissellier, Leandro Mónaco, Lucas Cataffi, Nahuel Zanabria, Juan Coronel, Agustín Torche, Rodrigo Arce y José Francisco Grégori. DT: Matías Ramírez (por Julián Luini).

Están muy cerca de cerrar un tirador y un interno.

Sportivo Bahiense

Rodrigo Blanco, Joaquín Tuero, Ulises Montes y Mateo Murphy. DT: Miguel Loffredo.

Continúan armando el plantel.

Velocidad

Santiago Segal, Franco Riccio, Jeremías Rodríguez, Franco Malmesi (ex Pacífico) y Gino Pisani (ex Pacifico). DT: Alan Rava (por Gustavo Candia).

Aguardan respuesta por parte de un base, un escolta y dos internos.

Whitense

Juan Cruz Iturbide, Matías Iturbide, Juan Schiebelbein, Julián Carminati y Mateo Herbalejo. DT: Santiago Piñeiro (en lugar de Walter Romerniszyn).

Están en conversaciones con un base y un alero, a la vez que buscan un interno.

Barrio Hospital

Aún sin la conformidad de la ABB para poder afiliarse y participar del torneo de Segunda en este primer año, Barrio Hospital ya tiene algunos jugadores hablados para cumplir el rol de relevos. Mientras tanto, la intención es sumar tres o cuatro jugadores ajenos a la ciudad que puedan cargar con la mayor responsabilidad en el juego. El DT será Ignacio Ferhmin.