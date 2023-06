Clasificatorio: San Francisco se presenta en Médanos ante Caza y Pesca

Esta noche, desde las 20.30, San Francisco visitará a Caza y Pesca de Médanos en el partido de ida por los octavos de final del certamen Clasificatorio al Federal Amateur.

El cotejo --correspondiente a la Federación Pampeana Sur-- se disputará en el estadio José "Siso" Tiburtini y será arbitrado por el suarense Alejandro Krieger.

El conjunto que comanda Martín Carrillo terminó primero en la Zona 1 que compartió con Villa Rosa de Coronel Dorrego. Social Ascasubi y Atlético Monte Hermoso.

El Santo, que el domingo enfrentará de local a Rosario Puerto Belgrano por los playoffs del torneo Apertura liguista, goleó a Social Ascasubi 6 a 3 --como local-- en la última presentación.

Por su parte, el elenco medanense fue segundo en la Zona 2, detrás de Independiente de Coronel Dorrego y por delante de 12 de Octubre --también de Médanos-- y Almaceneros de Coronel Pringles.

La escuadra que conduce Bruno Schinchirimini viene de caer en Dorrego ante Independiente 2 a 1 y en el clásico ante 12 de Octubre (2-1) por el torneo doméstico.

En Caza y Pesca hay varias caras conocidas como Gerónimo Nieto (ex Olimpo y Sansinena, entre otros), Emiliano Jofré (ex Sansinena), Patricio Yaeger (ex Libertad), Jonathan Kippes (ex San Francisco), Lucas Biondo (ex Olimpo) y Facundo Huiriqueo (ex Liniers).

La revancha se jugará la próxima semana en cancha del Santo, aunque no está confirmado el día.

El ganador de esta llave se medirá con el que pase del cruce entre Villa Rosa y Independiente, ambos de Coronel Dorrego.

El cotejo de ida se jugará hoy en cancha de Villa, desde las 19. Dirigirá Jonatan Horticolou.