Una serie de rastrillajes con buzos tácticos se realizará durante esta mañana en el canal Quijano, donde podrían haber arrojado a Cecilia Strzyzowski, según se desprende de la investigación.

Fuentes judiciales revelaron que el lugar elegido para buscar a la joven de 28 años, desaparecida desde el 2 de junio pasado y por la cual se estima que César Sena cometió un femicidio con ayuda de sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña y otros cuatro colaboradores, podría ser donde finalmente hayan tirado a la víctima, por lo que será una jornada clave.

Se trata del canal Quijano, situado detrás del Polideportivo Santiago Maldonado en Resistencia Chaco, muy cerca de donde hallaron quemada la valija, prendas de vestir y anillos que serían de Strzyzowski.

Ayer, la madre de Cecilia encabezó una nueva marcha en Resistencia y manifestó: "Quiero justicia, no busco venganza".

Hoy, en diálogo con Panorama, por LU2, Gloria Romero agregó: "Busco que esa gente no vuelva a salir y no vuelve a lastimar a otra chica, busco que el poder no siga protegiendo a gente como esa".

"A mi hija la borraron como si fuera descartable. No sé los motivos. Quizá ha visto algo que no tenía que ver o no ha querido firmar algo que ellos querían que firme", mencionó.

Desde este lunes, los fiscales de la causa, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, ya tenían previsto hacer rastrillajes en canales y tipo tosqueras de la zona, porque entendieron que la pista de la chanchería de la familia Sena pudo haber sido para desviar el foco de la atención.

De hecho, los trascendidos señalaron que Cecilia fue asesinada, descuartizada y se estima que las partes fueron arrojadas al agua.

En tanto, el ministerio de Seguridad de la Nación lanzó una recompensa de 5 millones de pesos para cualquier persona que pueda brindar información valiosa que permita dar con el paradero de Cecilia.

"No sabía que había una recompensa. Muchas cosas, como lo de los rastrillajes, me entero por la prensa porque a mí no me lo informa absolutamente nadie", respondió Gloria.

"La bronca me mueve. Ver el cartelito de una nena que decía '¿Y si fuera yo?'.. Otra chica nos decía 'tengo 17 años, tengo miedo de salir a la calle porque no sé si voy a volver'".

La última vez que se vio a Strzyzowski fue el 2 de junio pasado, cuando llegó a la casa de sus suegros pasadas las 9 de la mañana, con la idea de partir esa misma tarde hacia Ushuaia, previa escala en Buenos Aires, junto a César Sena, pero no hay registro de que haya salido de esa vivienda.

Los investigadores que buscan el cuerpo o rastros de la joven de 28 años hallaron el domingo, en medio de las elecciones en esa provincia, pertenencias quemadas en el predio del Barrio Emerenciano, ubicado en la Avenida San Martín al 3700. Entre lo encontrado había una prenda que podría ser un suéter con capucha rosa, justamente, el color favorito de la muchacha desaparecida. (Con información de NA e Infobae)