Antes del fallo, el fiscal Cantaro apuntó contra su sobrino

Alejandro Salvador Cantaro, el suspendido fiscal federal que está procesado por ser supuesto "protector" o integrante de una banda narco, hizo uso de "las últimas palabras" en el juicio oral que se le sigue, antes de conocerse el fallo, que se dará hoy a las 12.

En esa alocución de 9 minutos -que no cuenta como declaración indagatoria-, Cantaro apuntó firmemente contra su sobrino Sebastián Gastón Gauna San Millán, presunto integrante de dicha organización delictiva.

Dio a entender que su sobrino lo sindicó como "partícipe" de la banda (así fue la acusación en los alegatos del fiscal Gabriel González da Silva, quien pidió 7 años para su colega) a cambio de obtener el beneficio del arresto domiciliario.

"Es un gran negociador (Gauna San Millán) porque él está en su casa, a diferencia de los consortes de causa", dijo Cantaro.

"En el alegato de uno de mis codefensores, el doctor (Juan Pablo) Alonso, me mencionó como un buen samaritano y le recordé que este concepto es utilizado mucho por el catedrático Jesús-María Silva Sánchez, que lo llama derecho de necesidad.

"Yo cumplí en ese momento, entendía, un deber de buen samaritano y este deber lo llevé adelante hasta donde fue imposible sostenerlo. Este deber me hizo desoir consejos que ahora advierto muy prudenciales y sanos por parte de entrañables colaboradores y amigos, que no me convenía, en la función que yo tenía, tener a mi sobrino (apañado).

Se transformó en "Saurón"

"Cuando Sebastián Gauna fue detenido en Córdoba, escuché las conversaciones con su madre y me di cuenta de que el enojo y la pretensión de no ir ni un minuto preso lo habían transformado Saruman, el más malo del Señor de los Anillos".

"Iba a por todo Sebastián y, seguramente, este aviso de que yo formaba parte de la banda se lo ha aportado al fiscal (González da Silva) en el último momento. Fue en los últimos minutos de su alegato que me acusó de formar parte de la banda.

"Pensé en esto del buen samaritano, porque todo esto que le permitía cambiar un arreglo excepcional a Gauna, sumó algo tremendo: el fiscal pidió que redoblara por su seguridad porque temía por su vida.

"Mis hijos, que aman a Sebastián y que el tiempo que estuvo en prisión se solidarizaron con él y le escribieron, ver esto de 'formar parte' de una organización criminal y haber amenazado al primo con la muerte (supuestamente Gauna intimidó a un hijo de Cantaro), es una cosa que me golpeó enormemente", cerró.