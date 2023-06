Momento Literario en “Gente de Palabra”

Trasgresora, disruptiva, disparadora del pensamiento filosófico. Así se presenta la historia de esta línea que nace recta, pero que se anima a entrar en movimiento, a saltar, bailar, cantar, volar.

Maryta Berenguer, autora de este libro álbum presentado en la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por MB Editora, propone una línea que sueña con su transformación para encontrar la felicidad.

Exquisitamente ilustrado por Istvansch a través de la técnica de figuras y formas recortadas en papel. El maestro de las tijeras juega con la laxitud de una línea que explora las más diversas curvas mientras se achica, se sacude, se ovilla. La potencialidad de la ilustración aporta nuevos y propios significados a la historia. Es por eso, que la arquitectura de cada detalle invita a reflexionar sobre sus distintas formas y lecturas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una propuesta para disfrutar en todas las edades y recordar las consignas Oulipianas en donde la matemática se convertía en un original disparador de escritura.

La voz de Istvansch

– ¿Cómo nace la idea de recrear esta línea recta que evoluciona, avanza y deja de ser recta cuando es más feliz?

Se trata de diferentes instalaciones realizadas con tijera y papel. Luego se fotografía en escenas, logradas por múltiples capas. Todo, sobre una base central donde se exponen los arcos, los soles, las construcciones y los personajes. Cada vez que se arma este juguete, es distinto. No se puede copiar de la misma manera dos veces.

– Pareciera que el artista tiene una mirada diferente del mundo circundante, como si viviera en un estado constante de éxtasis creativo…

Ojalá fuera constante ese estado, pero también está la vida cotidiana. Hay ciertos momentos que son muy placenteros. Se da cuando uno descubre justo lo que la obra necesita y eso otorga una felicidad increíble.

– ¿Cómo nace este estilo de ilustración?

Siempre dibujé con materiales poco convencionales. De muy chico, ya a los catorce años empecé con mis primeras publicaciones. En ese momento dibujaba con fibras tipo escolares que, aunque popularmente son muy utilizadas, profesionalmente son un material muy difícil de manejar. Recuerdo que hacía ilustraciones con un gran nivel de meticulosidad, hasta que a los dieciocho o diecinueve años entré en crisis con las fibras. Buscando cómo ilustrar un nuevo libro, me puse a jugar con papeles intervenidos con témperas. Y me encantó. Ya para la siguiente publicación, en 1988/89, hice toda la ilustración con papel. En esa época no había nadie que usara esa técnica en el mundo de la literatura infantil. La aceptación y la respuesta de la LIJ a este trabajo, realmente me conmovió. Así que seguí cultivando la técnica con papel, de manera más meticulosa y profesional.

– El niño interno aflora…

Me divierto muchísimo creando. No sé si es un estado de éxtasis creativo, pero es un territorio de diversión y cuando uno logra adentrarse en ese mundo, jugar y crear, es realmente prístino. Es mi manera de conectarme con ese "algo", de orar aunque no soy creyente… En ese momento el mundo se ordena.

Piedra, papel y tijera

- Istvan Schriter es ilustrador, diseñador y escritor.

- Entre otras distinciones recibió el Premio Octogonal de Honor 2004 y en Francia, la lista de Honor de IBBY 2016.

- Premio Pregonero de Honor 2022.

- Candidato por Argentina a los premios Hans Christian Andersen y Astrid Lindgren.

- Autor de "La otra lectura. Las ilustraciones en los libros para niños", donde reúne diferentes reflexiones y análisis acerca de la imagen en los libros álbumes.

- Algunos de sus libros son: "El ratón más famoso", "¿Has visto?", "Detrás de él estaba su nariz", "Abel regala soles", "Puatucha Rentes, la leyenda olvidada", "Obvio", "Para allá, para allá", "Manos de viento, un viaje a Cueva de las Manos", entre otros.