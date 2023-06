"Hay un 30% de vacantes pediátricas en Bahía Blanca"

El titular de la Asociación Médica Bahía Blanca, Carlos Deguer, reconoció que existen serias dificultades para cubrir guardias pediátricas en la ciudad y remarcó que actualmente hay un 30% de vacantes que no han sido cubiertas en la ciudad.

En ese sentido, señaló que en la hoy en día hay 138 pediatras habilitados para la atención en prestadores públicos y privados, de los cuales el 70 por ciento son mujeres. Con estas cifras, consideró que en los próximos 5 a 10 años, la posibilidad de cubrir guardias pediátricas serán aún más complicadas.

“Si miramos la edad, vemos que se hace cada vez más difícil dar una respuesta para entre cinco y siete lugares de atención pediátrica. Por ello, es necesario pensar en la fusión de entidades para reforzar los puntos de atención y así atender a los requerimientos de la población”, dijo.

Ante este escenario, aclaró, “no vamos a poder tener un pediatra en cada unidad sanitaria”.

Carlos Deguer

“Se acabó la idea de que cada sociedad de fomento tenga su especialista”, aseguró en Noticias en Compañía, por LU2.

Deguer recordó que hasta no hace muchos años, había este tipo de guardias “en todos los hospitales, pero hoy solo encontramos en algunos de ellos”. Además, señaló que esto no se da solo en esta especialidad, sino también en otras como clínica, terapia intensiva o neonatología, tanto en Bahía Blanca como en toda la región, y para la cual todavía no se encontraron soluciones.

“Las vacantes que hay en los hospitales no han podido cubrirse en los últimos años. De hecho, hay un 30% de vacantes pediátricas que no fueron ocupadas”, explicó.

En este marco, señaló que es necesario favorecer la atención primaria en las unidades periféricas.

“La política del municipio bahiense ha sido centralizar algunas de las salas médicas de los barrios para transformarlas en unidades de atención y, de esa manera, responder mejor a la demanda de la gente. Pero esto sirve en tanto y en cuanto nos pongamos de acuerdo en la perspectiva de la atención primaria y secundaria en los hospitales”, remarcó.

Por último, el titular de la Asociación Médica bahiense reconoció que “la calidad de la salud está teniendo un deterioro cada vez más importante”.

“Esto no se da solamente acá, sino que el déficit está vinculado a la falta de recursos humanos y la migración. Es necesario que diseñemos el futuro a nivel sanitario, algo que también es imposible porque con la actual situación no se puede programar algún plan que sea sustentable”, sostuvo.