¿Lo mejor empieza a los 60?

“La vejez se acorta al dormir y se alarga el gruñir”. “Si el mozo supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese”. “A los cuarenta de edad, fácil viene la enfermedad”. “A canas honradas, no ha de haber puertas cerradas”. Gran cantidad de refranes hacen referencia a la edad, muchos de ellos con un mensaje pesimista respecto del paso del tiempo.

“Lo mejor está por venir” es el célebre slogan utilizado en campañas políticas que resulta como un mantra sanador para sobrellevar el inexorable paso del tiempo. Lo cierto es que la percepción de la edad va cambiando y la pregunta es: ¿La buena vida empieza a los 60?

Países en el mundo debaten la edad jubilatoria pues la sensación gira en torno a que las personas se jubilan jóvenes, sin embargo lo que sucede es que prolonga el promedio de vida. Llegar a los 60 años no es igual que en el siglo pasado.

La población mundial está envejeciendo. Según el Banco Mundial, en 2019, por primera vez en la historia, la cantidad de personas mayores de 65 años en todo el globo superó al total de niños menores de cinco años. El portal de estadísticas Statista revela: “El número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años y está previsto que esta tendencia continúe al alza en las próximas décadas”.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) corroboran esta tendencia. De acuerdo con los datos del censo 2010, en el país la cantidad de habitantes entre 60 y 69 era el 7.26% de la población. De acuerdo con el censo de 2022 es de 7,94% y se proyecta para 2033 un valor de 8,41%. Por lo tanto, Argentina no escapa a la tendencia mundial, la sociedad será cada vez más longeva y ya se advierte cómo quienes peinan canas se preparan para planificar esta etapa de la vida.

Al observar conductas es habitual encontrar que a partir de los 60 años los planes se multiplican: organizar un viaje por varias ciudades, salir a cenar con amigas, ir al gimnasio y tener una agenda colmada de actividades sociales, recreativas, culturales, ya no es exclusividad de personas jóvenes desbordantes de energía.

Desde hace unas décadas, tener un plan de vida pleno y, sobre todo, llevarlo a cabo cada vez se da con mayor frecuencia en personas a partir de los 60 años, pues hay un nuevo paradigma en torno a esta franja etaria.

Desde la Psicogerontología se advierte que al modificarse la esperanza de vida se modifica todo el ciclo vital ya que al momento de jubilarse una persona puede contar con 20, 30 y hasta 40 años más para concretar proyectos.

Si bien a partir de los 60 hay multiplicidad de oportunidades también hay que velar por el diseño políticas de protección y de cuidado pues no todos pueden concretar el viaje soñado porque gran parte sabe que de retirarse no le alcanzará ni para comer.

No obstante, la esperanza de vida va en aumento y paulatinamente va en aumento el deseo por cumplir con aquellas actividades que fueron postergadas, por realizar esos viajes que quedaron planificados y por completar las asignaturas pendientes.