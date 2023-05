Con doble 9 y el gran momento de Vila, Olimpo sumó otra victoria en casa

Pocos puestos son tan relevantes como el "9" en un equipo, es lógico, de ellos se espera lo más importante del fútbol: el gol. Ellos viven por y para gritarlos, hacer explotar la tribuna con un pase a la red y, en lo posible, que su equipo gane claro.

Y cuando estos animales del área están de racha, no hay con que darle. Si es el "9" de tu equipo te sentás y disfrutas, esperando con una certeza difícil de explicar desde la razón, que una le va a quedar y posiblemente sea gol. Si es el del rival, todo lo contrario.

En esa racha positiva y ascendente se encuentra uno de los "9" de Olimpo, Luis Vila, quien entró en el complemento y armó dupla con Alejandro Toledo para destrabar un partido muy parejo ante Círculo Deportivo en el Carminatti.

Con dos goles del exjugador de River, que venía de un doblete ante Sol de Mayo, el aurinegro se impuso por 2 a 0 para mantener el invicto, sumar la tercera victoria en fila y seguir liderando la Zona A del Torneo Federal A.

Con el doble nueve como recurso y algunos cambios tácticos clave, el aurinegro pudo encontrarle la vuelta a un partido parejo y enredado en el primer tiempo.

Luego de 45 minutos de paridad y alguna situación clara para el local, Arnaldo Sialle no dudó en el vestuario: en el entretiempo desarmó el doble cinco y mandó a la cancha a Vila para que haga dupla de ataque con Toledo, que siempre cumple y también atraviesa un buen momento.

Ya con Cevasco afuera, Giménez se hizo cargo del círculo central, Amarilla se paró atrás de los tanques y ganó espaldas, mientras por afuera Gutiérrez y Hadad buscaban profundidad.

Con esa fórmula y la buena racha del tornquistense, Olimpo abrió el marcador a los 22 minutos del complemento, luego de una buena apilada de Gutiérrez por la derecha, que encontró a Toledo casi en el vértice del área. Centro-pase para Vila que de primera la cambió el rumbo y puso el 1 a 0. Conexión del doble "9" y gol. Redondo.

El tanto desmoronó el plan de la visita, que a lo largo de toda la tarde careció de peso ofensivo y cuando aprovechó algunas desatenciones del fondo aurinegro, se encontró con un par de buenas intervenciones de Martín García.

Luego de abrir el marcador más por jerarquía individual que por juego colectivo, el aurinegro manejó el trámite sin mayores sobresaltos. Encima, Vila volvió a demostrar que está en un momento inmejorable y puso el 2 a 0, a los 30 minutos.

Luis la recibió aprovechando una recuperación alta de Peralta y aunque intentaron bajarlo aguantó los agarrones a pura potencia y definió con clase y mucha confianza con el pie abierto al segundo palo. 2 a 0 y a otra cosa.

Al partido solo le quedó tiempo para que el aurinegro confirme su gran presente, al igual que Vila, que está de racha y todo Olimpo lo disfruta...

La síntesis

Olimpo



M. García 7



Antunes 6

S. Álvarez 6

Lazza 6

Perotti (c) 6



Hadad 6

F. Giménez 7

Cevasco 6

S. Gutiérrez 6



Amarilla 6

Toledo 7



DT: Arnaldo Sialle



Círculo Deportivo



Tursi 5



Roselli x

Ferro 5

Cotto 5

Schvindt 5



Vedda (c) 6

Scasserra 5

Rodríguez Acosta 5

Bassani 6



Verón 5

Pereyra 6



DT: Damián García



PT. No hubo goles.

ST. Goles de Vila (O), a los 22 y 30m.



Cambios. 45m. Flores (5) por Perotti y Vila (9) por Cevasco y 72m. B. Peralta por S. Gutiérrez, en Olimpo; 8m. Cozzi (5) por Roselli, 72m. Ruiz Martínez por Bassani y Rikemberg por Verón y 82m. Heredia por Rodríguez Acosta y Bertacin por Escasserra, en Círculo.



Árbitro. Enzo Silvestre (6).



Cancha. Olimpo (buena).