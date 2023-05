Brenda Asnicar, cantante y actriz conocida por interpretar Antonella en la tira juvenil Patito feo (2007), pasó por el programa de Fernando Dente, Noche al dente (América).

Se animó a jugar con el conductor al hilo de preguntas y respuestas, además de cantar varios temas musicales en vivo, entre ellos No me arrepiento de este amor, de Gilda.

Su pasión por la música se despertó después de Patito feo, en donde hizo muchas interpretaciones bailando y cantando. Formó parte del elenco de conocidas series televisivas como Cumbia Ninja (2013) y Sueña conmigo (2010).

Contó algunas anécdotas, como la del día que ató a sus padres. Entre risas, la joven detalló que “una vez, cuando era chica, vi a mis papás dándose un beso y decidí atarlos para que no se separen nunca”.

También habló de su bisabuela, con quien aseguró que "era muy traviesa y siempre andaba en el hospital porque me pasaban accidentes".

Además, confesó haber vivido una experiencia extrasensorial con ella, apenas se separó de su exmarido.

“Cuando me separé me fui a la costa y me encontré con una señora experta en angeles. Me dijo que ella me iba a decir una fecha y que le dijera si tenía algún significado para mí. Y me dice: ‘9 de julio’. ‘Es el cumpleaños de mi bisabuela’, le contesté y ahí mismo me dice que le estaba hablando Mari, que era la abuela de mi mamá. Y ella me dijo que yo no estaba siguiendo su legado. En ese momento me puse a llorar de la emoción y después me di cuenta que tenía razón, yo me había separado para enfocarme en mi carrera, para hacer mi música, y por eso mi discográfica se llama Bandida Records, porque ella me decía así, bandida”.

Mientras grababa su música, vivió uno de los momentos más significativos de su carrera: el día que conoció y cantó junto a Charly García.

“Para mí Charly fue una gran bendición. Lo conocí por Mecha, su pareja. Ella vino un día cuando yo estaba grabando y me dijo que Charly tenía que escuchar mi tema”.

Después de ese momento, un día cuando se estaba yendo a maquillar antes de cantar la llamó la pareja del músico y le avisó que estaban yendo a verla.

“Charly quiere tocar’, me dijo y casi me muero de la emoción. Cuando vino tocó Pasajero en trance, y fue alucinante. Cuando estoy muy triste a veces hablo con él y fue Charly quien me dijo que hiciera mucha música. A raíz de eso estoy desarrollando mi segundo disco que sale a fin de año”, reveló. (Con información de Infobae)