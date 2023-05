¡Que los cumplas feliz..! La fiesta de Huracán fue completa

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Huracán vivió su fiesta completa. Ganó en la cancha y disfrutó en las tribunas. Pero antes, en la previa, juntó a toda su gente en un almuerzo muy sencillo y copó el Bruno Lentini con niños y adolescentes.

En el partido adelantado de la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga del Sur venció 1-0 a Sporting y desató la alegría de los miles de hinchas que se dieron cita para alentar todo el partido.

Al final, tras el pitazo de Marcos Gómez, se desató un festejo entre jugadores e hinchas que quedará para el recuerdo.

De frente a la tribuna popular, los jugadores revolearon sus manos y casacas para cantar a la par de la "Fiel", que encendió bengalas, soltó los globos y le puso música a una tarde gris.

"Esto lo viví muchas veces. Y me emociona porque son muchos años de estar ligado al club de mi vida. Faltó gente, es cierto, pero los que vinieron se quedaron sin voz", dijo el "Gringo" Juan Carlos Nani, uno de los emblemas de la historia futbolística del "Globo" whitense.

"Estos recuerdos me los llevo al más allá. Algún día no voy a estar, pero mientras tanto quién me quita lo bailado, jaja", remató el ídolo histórico.

En lo estrictamente futbolístico los atenuantes sobran. Los dos equipos jugaron mal, expusieron pocos argumentos valiosos y el partido era más para un empate que para un triunfo del dueño de casa.

Arrancó mejor Sporting con un remate de Palavecino al travesaño (en el vértice entre el palo y el caño horizontal), y un offside de Malmoria que pudo haber terminado en gol, pero Huracán tiene esa suerte que lo acompaña en las difíciles.

Destrabó el partido con un penal ejecutado por Leonel Navarro -mano de Balbuena tras un remate de Braian Scalco- y aguantó a pie firme en un trámite donde el roce fue moneda corriente.

Malmoria estuvo dos veces cara a cara con Nahuel Durán y en ambas, por querer fusilar al golero, elevó el remate.

Scalco, en el complemento, tuvo su chance en un mano a mano que dilapidó solamente porque le erró al arco. Achigar lo habilitó con un pase frontal, Franco D'Angelo patinó y el "7" bravo demostró que es humano y puede fallar.

Huracán ganó 6 de los últimos 7 partidos, ya que sólo perdió 1-0 ante La Armonía en el Hermanos Francani.

Sporting acumuló su séptimo partido sin victorias: la última había sido, precisamente, ante Huracán (1-0), lo que lo pone en jaque porque no logra despegar del fondo de la tabla.

Se viene una asamblea con cambio de autoridades y, según se escuchó en los pasillos, podría haber algunos cambio. Habrá que ver qué se resuelve la semana entrante.

La frase

"Causa emoción saber que esta institución llegó a los 107 años y que va por buen camino. Estamos bien en lo institucional y en lo futbolístico; se valora porque cargamos con el peso de la historia, ya que somos el primer grande de Bahía Blanca. Es un peso que se debe soportar, pero estamos trabajando en la dirección correcta", dijo Hugo Carlino, presidente de Huracán de Ingeniero White.

La síntesis

HURACÁN 1

N. Durán 6

Hirsch 5

L. Der (c) 6

Aguirre 6

L. Navarro 7

Erbín 5

Lincopán 6

E. Blanco 5

Sangronis 5

Jeva 4

Braian Scalco 7

DT: Federico Gómez Peña.

SPORTING 0

H. Herrera 6

Bartolini 5

Balbuena 5

Samana 5

D'Angelo 6

Palavecino 6

Castellano (c) 5

Rivas 4

Onorio 4

Malmoria 6

Nungeser 6

DT: Julio Román

PT. Gol de L. Navarro (H), de penal, a los 10m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 62m. Jara por Sangronis, 74. Achigar por jeva y 87m. Andragnez por Scalco, en Huracán; 68m. Cortez por Rivas, 84m. Barone por D'Angelo y 87m. Lenzina por Castellano y Vázquez por Palavecino, en Sporting.

Árbitro: Marcos Gómez (6).

Cancha. Huracán (regular).