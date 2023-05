La historia detrás de Serotonina, el nuevo álbum de Khea

"Se viene algo muy lindo. Me gustaría mucho tocar y volver a los escenarios este año”, anticipó

Luego de estar un año sin pisar escenarios, el reconocido artista de trap latino, Khea, vuelve a la escena musical con su primer trabajo discográfico Serotonina.

Comenzó participando en batallas de rap en las plazas de Buenos Aires con tan solo 13 años y, por 2017, junto a artistas como Cazzu y Duki, puso a la Argentina en lo más alto del trap latino.

Su nuevo álbum refleja todos los procesos y situaciones sentimentales por los que pasó el joven cantante de 23 años a lo largo de su vida. Khea, a través de las 13 canciones que tiene su nueva obra, ilustra las emociones y la vulnerabilidad de lidiar con la intensa realidad de la existencia, a menudo combinada con depresión.

“Serotonina es el aprendizaje a sentir las emociones. Antes no sabía escuchar bien a mis emociones y me guiaba más por lo que me decía mi cabeza. Entonces, cuando realmente parás, meditás y aprendés a escuchar a tu cuerpo, te das cuenta que las emociones lo son todo”, señaló en la previa del lanzamiento de su disco.​

Esta nueva entraga combina su aguda escritura con el pop, rock alternativo, la salsa, el amapiano, el reggaetón y la bachata.

“La esencia creo que la sigo manejando. Yo sé que cuando suena una canción mía dicen ‘es Khea’, pero probablemente los conceptos y la forma de escribir es lo que cambió. Ya no voy a hablar de fiestas porque no es mi modo de vida. En 2017 mi vida se basaba en eso, salir de fiesta y todo lo que eso conlleva. Siento que estoy mucho más maduro”, contó el artista sobre su evolución como músico.

“El disco tiene ese nombre porque la serotonina es la hormona de la felicidad, y creo que todo este álbum es un proceso de búsqueda y de ser feliz con cosas mucho más simples que el éxito que conoce todo el mundo, como la fama y la plata”.

“La idea es buscar un éxito mucho más simple, que llene de verdad. Entendí que tenía que hacer cosas para estar bien, para que mi serotonina esté bien”, terminó de reflexionar el artista.

Serotonina cuenta con 13 tracks, estos varían entre puestas románticas como Con un beso, Efecto y, el tema de reggaetón, Feeling, y la combinación de géneros como la salsa (Sin corazón), la bachata (Como yo te quiero) o el amapiano, género nacido en Sudáfrica (Nunca Voy Solo, con Milo J).

“Tengo cuatro canciones favoritas de este álbum: RCP, Sin Corazón, Para Amarte a Ti y Eclipse. Me encantan como quedaron, lo que transmiten y la pieza musical que se formó. Me vuelan”, rankeó el artístista.

La lucha contra sus demonios internos hizo que Khea se alejara de los escenarios e incluso dejara de lanzar temas con la frecuencia con la que solía hacerlo. Hoy su pasar es totalmente distinto.

Enfocado en sí mismo, el músico dice: “Hoy estoy muy centrado. Estoy muy bien, tengo una satisfacción muy grande con el disco y con los nuevos conceptos que fui adquiriendo en estos procesos para mi vida”.

El artista adelantó que volverá a los escenarios y a tocar en vivo luego de un año: “Tengo ya futuras colaboraciones, pero no puedo decir nada. Se viene algo muy lindo. Me gustaría mucho tocar y volver a los escenarios este año”, anticipó. (Clarín)