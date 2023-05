Una protesta no permite entrar camiones al relleno sanitario

Una manifestación de trabajadores de la cooperativa Taller Uno, dedicada a la separación de residuos y reciclaje dentro del relleno sanitario de Bahía Blanca, se encuentra cortando el acceso al lugar e impidiendo la entrada de camiones de la empresa recolectora.

Según le explicaron a La Nueva. el reclamo tiene que ver con las condiciones de trabajo ya que, según afirman, ni siquiera les dan guantes ni botines de trabajo para realizar esa tarea que implica altos riesgos de infecciones.

Quienes llevan adelante la protesta solicitan la renuncia del titular de la cooperativa, Julio Seewald, y aseguran que no se moverán de allí hasta tanto no reciban soluciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En caso de permanecer el bloqueo, los camiones quedarán cargados con la basura ya recogida y estarán imposibilitados de reanudar los recorridos.

"Sacamos de la basura la ropa que usamos para trabajar", aseguró Alberto, uno de los recicladores de la cooperativa Taller Uno, quien se encontraba encadenado en el acceso al relleno sanitario. Los guantes que utilizan, según dijeron, son los que descartan los trabajadores de la fábrica local de Coca-Cola.

Pese a ello, desde el directorio de la cooperativa "dicen por todos lados que nos tienen bien", comentaron los empleados, quienes además acusaron a Seewald de aparentar en sus redes sociales unas condiciones laborales que no reflejan la realidad. "Nos saludó por el día del trabajador y subió una foto con guantes y ropa de seguridad. Un cara dura".

"Nosotros no tenemos la vestimenta para trabajar con la basura y después ellos (el directorio de Taller Uno) hacen la compra del mes y figuramos con botines Boris, con ropa Pamperito, con los guantes de seguridad...", remarcó otro de los trabajadores presentes en la protesta.

Al problema con la precaria vestimenta de trabajo, se suman el reclamo por los bajos sueldos y las denuncias por "abandono de persona" ya que, según dicen, el empleador no cubre los accidentes laborales.

"Uno de los muchachos está gravísimo, todo abierto. Se accidentó en el trabajo y no se hacen cargo de nada. Este mes no le depositaron", dijo el trabajador, quien además mencionó el caso reciente de otro empleado que padeció un incidente laboral y falleció tras permanecer varios días en el hospital. "Mientras estuvo internado le descontaban el presentismo", aseguró.

Los recicladores de Taller Uno tienen un salario de alrededor de 50 mil pesos y otro de sus reclamos se centra en obtener un aumento, ya que en las demás cooperativas "están ganando arriba de 90 mil pesos", mencionó Alberto.

Además, denuncian irregularidades en las contrataciones. Esa es la situación de Pedro, otro de los manifestantes, quien comentó que hace dos décadas trabaja en el relleno sanitario y que durante la pandemia, cuando la cooperativa comenzó a hacerse cargo de la actividad de reciclado, pasó a cobrar 12 mil pesos por mes y ese salario se mantiene hasta el día de hoy.

"Estuve 20 años acá por medio de la Municipalidad. Tengo los carnés y ellos dicen que son truchos, pero ellos son unos sinvergüenza –afirmó Pedro–. El recibo que tengo yo, entonces, ¿también lo inventé? Me pagan 12 mil pesos hace tres años".

Pedro y Alberto.

Por esos motivos, los empleados de Taller Uno en el relleno sanitario piden la renuncia inmediata del presidente Julio Seewald. "Si es necesario nos vamos a quedar por tres días, lo que haga falta", dijeron acerca del tiempo por el que podría extenderse la protesta.

El corte, que afecta la recolección de residuos en toda Bahía Blanca, es una medida extrema: "No es la idea que tenemos nosotros, queremos trabajar. Que disculpe la gente de Bahía", pidieron los manifestantes.

Según dijeron, la reacción inmediata desde el directorio de la cooperativa ante la protesta consistió en propinarles amenazas. "Nos mandaron a decir que va a venir Infantería a reprimir. Esa es la palabra que usan. No dicen 'vamos y arreglamos', mandan a amenazarte. Así son, una porquería. Pero por más que venga la policía, acá vamos a estar. No nos vamos a ir hasta que no renuncie Julio", cerraron.