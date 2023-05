Ayudó a un cartonero a pagar una multa para que pudiera seguir trabajando

Un hombre oriundo de General Roca ayudó económicamente a un cartonero a que pudiera recuperar su motocicleta y seguir trabajando.

El hecho se dio en el Tribunal de Faltas Bahía Blanca, ubicado en calle Estomba, y una estudiante tresarroyense radicada en nuestra ciudad narró la valiosa acción del hombre ante la imposibilidad del trabajador de poder reunir 20 mil pesos para abonar una multa.

Camila Mohr le contó a La Nueva. que "estaba esperando que nos atiendan en el Tribunal de Faltas, me puse a charlar con un hombre que estaba esperando en la fila y había otro al cual le habían secuestrado la moto que usaba para juntar cartones".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Tenía que pagar una multa de $20.000 para retirarla y no contaba con ese dinero. Este hombre no lo dudó y le dio una sorpresa muy especial: el dinero para que pueda pagar la multa y así poder seguir trabajando para darle de comer a sus hijos", detalló.

"Me pareció una acción digna de admirar y difundir", sostuvo la joven ante la grata sorpresa de lo vivido.

"El trabajador le agradeció al hombre y su mujer rápidamente ingresó a abonar la multa y se fueron a retirar la moto", agregó.

Según supo este medio, el rionegrino había llegado a la ciudad para pagar otra multa, aunque al no tener la notificación a su casa, debió regresar con su familia a General Roca.

"La verdad no les pedí datos, fue todo rápido, obviamente el hombre entregó esa plata desinteresadamente, no para figurar, pero después me quedé pensando y dije qué lindo son éstos buenos gestos, que deberían ser reconocidos", cerró Camilia.